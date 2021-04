Comisión Nacional Anticorrupción en Cultura

En aplicación del art. 95 de la Constitución de la República y los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana se conformó la Comisión Nacional Anticorrupción en la Cultura, con el objetivo de conocer y denunciar ante las autoridades correspondientes todo lo que concierne a las ilegalidades, latrocinios, peculados, saqueo patrimonial y en general actos de corrupción, cometidos y que se cometan en la institucionalidad cultural de nuestro país, en perjuicio de los escritores, investigadores, científicos, artistas y gestores culturales, No rendición pública de cuentas de funcionarios de las institucionalidad pública cultural a la comunidad cultural y ciudadanía; y recuperación de los recursos económicos públicos, bienes y piezas arqueológicas, enseres, obras e instrumentos de arte, a través de las acciones legales correspondientes.

La comisión quedó integrada por: Dr. Francisco Cañizares Proaño, médico, escritor e historiador; Dr. Franklin Rodríguez Abad, director pedagogo y cientista teatral, PhD en Ciencias Teatrales, Lic. en Filosofía y Lic. en Teatro, catedrático en universidades de Alemania; Dra. Nelly Córdova Aguirre, escritora, educadora y ex presidenta de la Sociedad Ecuatoriana de Escritores; Maestro Amaru Cholango, escultor y pintor, poeta, filósofo en Cosmovisión Andina de los Pueblos Originarios y Maestro de Saberes Ancestrales; Dr. Hugo Burgos Guevara, PhD en Antropología, consultor, investigador y especialista en Patrimonio Inmaterial y en Arqueología Histórica, ex maestro en la UNAM de México; Lcdo. Humberto Napoleón Varela, poeta, educador, expresidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión-Núcleo del Carchi,



conferencista en eventos literarios y educativos; y Dr. Simón Zavala Guzmán, poeta, ensayista y abogado, ex presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Escritores, ex secretario general del Consejo de Cultura de Ecuador y ex magistrado del Tribunal Constitucional Ecuatoriano, quien será el coordinador de la comisión y portavoz de la misma.



La comisión procurará articular su trabajo con la Comisión Nacional Anticorrupción, con la Comisión de Naciones Unidas que trabajará en la temática de asesoramiento para eliminar la corrupción en Ecuador, la Contraloría General del Estado, la Fiscalía General del Estado y constituirá dentro del menor tiempo posible las respectivas Comisiones Provinciales de Anticorrupción Cultural. En los próximos días aprobará su plan



de trabajo para el 2021. Cabe indicar que ninguno de sus Miembros percibirá remuneración alguna y que su trabajo es y será un aporte ciudadano para construir un mejor país.