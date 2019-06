Centro colonial

LEA TAMBIÉN

Estuve el sábado en el centro de Quito. Voy con frecuencia allá pues encuentro que es una ciudad encantadora para caminar pero generalmente voy en taxi para no tener que estacionar el automóvil.

Tenía que estar a las 18:30 para visitar el Convento de Santa Clara con guía contratado pero al estar cerradas muchas de las calles y varios estacionamientos con horario solo hasta las 20:00 tuve que pedir a un patrullero que me indicara un estacionamiento cercano a La Compañía. Muy amablemente me llevó a La Loma donde había un espacio, en una casa particular, para dejar el vehículo. A la salida del evento, aunque hubiera querido caminar, por seguridad utilicé un taxi que me llevara hasta donde estaba el automóvil.



Qué pena tuve al ver todo el sector de La Loma, hasta la llamada Mama Cuchara lleno de inmigrantes tomando licor en las aceras y más aún cuando el taxista me contó que esa era una zona muy insegura y que por lo tanto no era recomendable caminar. ¿Habrá alguna forma de evitar que la ida al centro de Quito sea tan riesgosa y que las calles, hoy que se piensa peatonizar, vuelvan a ser seguras y agradables? Tarea para el Alcalde Yunda.