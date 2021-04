“El referéndum como base para un acuerdo nacional”

El próximo referéndum debe ser la base para un gran acuerdo nacional, debe ser convocado por el Presidente electo, invitando a todos los partidos políticos y a los ciudadanos, para garantizar la gobernabilidad del país, y evitar el chantaje de una Asamblea fraccionada, y le permitan al país superar la crisis, garantizar la independencia de poderes, y hacerles entender a todos, que en el desarrollo, no conviven las ideologías, ejemplo Chile es un país de mayoría de izquierda, pero tiene libre comercio y libre competencia, y es un país más desarrollado y ordenado que el nuestro.

Las bases de un referéndum, podrían contener diez puntos programáticos de interés nacional como: 1. Preservar el medio ambiente 2. Comisión de justicia contra la impunidad de la ONU 3. Convenio con Estados Unidos para seguridad, extradición y justicia 4. Ingreso de la banca extranjera para hacer del Ecuador un centro financiero internacional 5. Independencia de la Fiscalía, y garantizar justicia para todos 6. Libre comercio y libre competencia 7. Una reforma tributaria que premie a los que nos dan trabajo, y se generen más ricos, 8. Leyes más duras contra la corrupción, eje. Cadena perpetua en Galápagos, 9. Flexibilizar la contratación laboral, porque las leyes duras solo generan más desempleo. 10. El Ministerio de Educación debería investigar, que profesiones en el País están saturadas, como anécdota a principios del siglo XX en España, la Universidad de Barcelona cerró su facultad de Ingeniería Civil, porque había demasiados ingenieros civiles, y los estudiantes de Ingeniería ya no iban a tener trabajo.



El Presidente debe dar alternativas para los dolorosos ajustes que se deberán de hacer, y hacer que la gente entienda que esto sucedió, porque los mismos que protestan fueron los que votaron por estos 14 años de gobierno. En economía no hay ideologías, los recursos del Estado se manejan bien o se manejan mal, en economía no hay izquierda ni derecha, las ideologías la inventaron los marxistas, para tomarse la mente del pueblo con escasa educación; el fin del Estado es atraer empresas que nos ofrezcan trabajo para todos, el Estado no debe mantener a sus ciudadanos, y cuando esto sucede, el sueldo es de USD 25, como en Cuba.