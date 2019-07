Justicia en entredicho

LEA TAMBIÉN

La opinión del país es que nuestra justicia no vale. Son dos los acontecimientos de las últimas semanas que sustentan tan terrible diagnóstico: el Habeas Corpus favorable de las jueces Soledispa, Merchán y Suárez a Vinicio Alvarado para que se fugue y la liberación de Alexis Mera por parte de los jueces Flores y Henríquez para que vaya a gozar del hogar hasta el día en que también desaparezca. Los acusados son investigados por concusión, cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias: demasiadas fechorías para que estén libres, sin embargo, según Mera no hay pruebas y lo dice esbozando una sonrisa burlona dirigida especialmente a la Fiscal que protesta y pide investigación. El Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno que administra y disciplina la función judicial, evalúa a jueces y otros operadores de justicia. Trujillo no pudo hacerlo a través de Merlo por la oposición a la evaluación de los que ahora juzgan con la jurisprudencia que les dejó Jalkh, el anterior presidente cesado por Trujillo. Todo un laberinto que deja boquiabiertos a los ciudadanos y del que muy difícilmente saldrá el Ecuador mientras no llegue una real justicia a cargo de ‘Gente Honrada’.