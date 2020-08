Delegación a la iniciativa privada de Refinería de Esmeraldas

LEA TAMBIÉN

El Decreto Ejecutivo 1094 de 10 de julio de 2020, abre la necesaria delegación de la gestión conjunta de la Refinería Esmeraldas, entre el Estado y la empresa privada, debido a la incapacidad de invertir por la iliquidez fiscal.

Lo inconveniente de este Decreto, está en que delega a la empresa privada realizar los estudios y las inversiones necesarias “por su cuenta y riesgo” para el mejoramiento de la calidad de los combustibles, implementación de un tren de alta conversión, mejoramiento de la eficiencia y reducción de las emisiones, el suministro continuo de derivados al país, bajo estándares internacionales de operación y calidad y estrictas normas ambientales.



La Refinería Esmeraldas recibe una carga de crudo oriente nacional en promedio de 24,7 API, con un contenido de azufre de 1,442 % en peso y con un procesamiento de 110.000 Bls/día, se tiene alrededor de 216 Ton/día de azufre, que deben ser recuperadas mediante un adecuado esquema de refinación, a fin de que los combustibles producidos no excedan el contenido de azufre y no se emita a la atmósfera contaminantes fuera de los límites ambientales permitidos. La realidad es que refinería no cuenta con la suficiente infraestructura para recuperar la casi totalidad del azufre, de allí los problemas de calidad de los combustibles producidos y la contaminación ambiental.



La EP Petroecuador, debe efectuar los estudios pertinentes y el presupuesto de inversiones requeridos, no es posible ésa delegación a las empresas privadas participantes o interesadas en la asociación, que como es de esperarse presentarán diferentes propuestas que por cierto no serán comparables al no tener unos términos de referencia para su evaluación, que determinen el detalle y condiciones en que se entrega Refinería Esmeraldas, la tecnología aceptada para la nueva configuración del esquema de refinación, con el detalle de unidades de alta conversión requeridas y si la recuperación del azufre se la hará a través de plantas de azufre o mediante la instalación de una planta de ácido sulfúrico que reciba las corrientes de gas ácido para la producción de ácido sulfúrico y vapor útil para la generación eléctrica, contribuyendo a la eficiencia e independencia energética de la refinería.



Sin duda, es importante la inversión extranjera, que debe ser canalizada por el Estado en beneficio del país, y no dejar al libre albedrío empresarial, ya que está en juego la tarifa que se deberá pagar por barril refinado y el tiempo de concesión para amortizar la inversión.