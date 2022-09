Cartas al Director / 7 de septiembre de 2022

Henchidos de orgullo y también de vergüenza

Un canal de TV extranjero nos ofrece la Vuelta ciclística a España 2022, en donde nuestro campeón olímpico Richard Carapaz vuelve a ser protagonista. Impresionante escuchar a los comentaristas de ese canal extranjero, referirse a nuestro Richard como la “Locomotora del Carchi”. Cuando uno de ellos dice que todo un País está atento a su brillante participación, el otro le corrige y expresa que no es solo un País, sino todo un Continente. Concluidas las etapas 12 y 14, el “Chiquilín” con su clásica humildad se sube al podio de los grandes como el número 1. En las otras etapas deja su bien ganado “protagonismo” y trabaja para su equipo y son sus compañeros los beneficiarios de su grandeza. Me siento henchido de satisfacción y orgullo por lo que nos ofrece este carchense de lujo, al igual que me siento henchido de vergüenza por lo que nos ofrecen nuestros gobernantes, los mal llamados políticos, los burócratas de desecho, los asambleístas sedientos de poder y prebendas personales. Se acercan las seccionales y ya aparecen ex alcaldes cuestionados, asambleístas con rabo de paja, cantantes y faranduleros de cuarta. ¿Hasta cuando tenemos que soportar esta lacerante verdad? Richard orgullo, los otros vergüenza y rechazo.

Efraín Flores Batallas

Lucha contra la corrupción

El presidente Lasso ofreció una lucha frontal para el combate a la corrupción, lamentablemente, hasta el día de hoy, toda intención ha sido una lucha infructuosa, se ha topado con varios obstáculos que no ha permitido hacer frente a esta epidemia, que se llama corrupción. Una justicia lenta, que mira hacia otro lado y no enfrenta los verdaderos problemas. Algunos funcionarios caminan tranquilamente, disfrutando, a vista y paciencia de las autoridades, de sus dineros “mal habidos”, no sé en qué estado se encuentran, el caso del hospital de Pedernales, el caso “las Torres”, el caso Isspol, entre otros. Sabemos que todos estos casos no se han dado en el actual gobierno, pero tiene la obligación de exigir soluciones, pues, hasta hoy no se ha recaudado lo “robado”, lamentablemente, poco o nada se ha hecho. Existen actos de corrupción que es un secreto a voces, todos sabemos, menos las autoridades, porque aquellos llamados a salvaguardar los sagrados recursos del Estado, aquellos que tienen como labor fundamental proteger los recursos, cuidar que sean bien utilizados, no aparecen . Es como una empresa que tiene su contador, quien es el encargado del control de las cuentas de manera correcta, es igual en el gobierno existe el órgano de control, aquella Institución cuya obligación y principal función es vigilar el buen uso de los dineros del pueblo, al mal uso de sus cargos, a aprovecharse del poder que tienen . Señora fiscal, sin miedo cumpla con su sagrado deber de hacer justicia y castigar a quienes desvían un centavo de los recursos del Estado. En luchas intestinas se encuentran los representantes de las principales instituciones del Estado, en lugar de dar paso inmediato a los nombramientos de quienes dirigirán las principales instituciones de control, como son el Contralor, Procurador, Superintendentes, y otros, quienes deberán ser personas probas, identificadas con una honestidad, conocimiento y haber demostrado a lo largo de sus vidas una transparencia absoluta, ojala no nos equivoquemos nombrando a los amigos y compadres.

Romel Merchan Herrea