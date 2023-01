Cartas al Director / 4 de enero de 2023

La innovación en los procesos agrícolas

El mayor porcentaje de la población económicamente activa proviene del sector agrícola, siendo este sector un gran potencial por sus virtudes y vocaciones agrarias, no obstante, es donde radica la mayor porbreza de la población Ecuatoriana.

En la actualidad, los sistemas convencionales para el proceso y desarrollo agrario están afectando al medio ambiente y con ello la seguridad alimentaria; el uso irracional de agroquímicos, plaguicidas y materias como el estiércol (afectan a las aguas subterráneas y generan gases de efecto invernadero) deben ser controlados y, optar a otro tipo de sistema basados a la circularidad; del mismo modo, el sistema de riego estándar depende del consumo de combustibles fósiles, degradando a nuestro ambiente.

Hoy en día, la i+D+I (innovación, desarrollo e investigación) permiten mejorar las condiciones a un modelo sostenible y orgánico, beneficiando en el aumento de la capacidad económica y productiva de la población rural. La agricultura en regiones como África y Latinoamérica sufren la desidia de los gobiernos, sin embargo, existen instrumentos para el fomento productivo para el sector agropecuario, pero no es suficiente; la falta de una política agraria integral no permite un desarrollo justo y equitativo, mucho menos avanzar hacia un modelo de economía verde que permita mediante una planificación multinivel articulada y estratégica, mejorar las condiciones de la población y la seguridad alimentaria.

Vicente Mera Molina

Loor a la prensa libre del Ecuador y el mundo

Prensa, radio y televisión perseguida por el prófugo y el SSXXI. Regímenes de facto que se legalizan con China amo del mundo y la Rusia zarista camarada. 1) Con Constituciones y leyes inconstitucionales. 2) Atacan a la prensa con mentiras, acaban sus finanzas al suprimir la publicidad pública y presionan a la privada a no pautar, juicios ilegales a representantes, periodistas y columnistas. Compran a “medios” a su favor. En las plataformas “desmonetizan” (supresión de publicidad y aportes ciudadanos), prohíben hablar con libertad de la pandemia, presidentes progres, migración..., y callan como a los profesionales y científicos opositores. Leyes Mordaza, ataque de grupos extremistas y la delincuencia, suben el costo del papel y la web y suprimen frecuencias. 3) Controlan la educación para trucar la mentalidad de niños y jóvenes a la izz… y linchan a la familia de Dios. 4) Toman la Justicia para encubrir su corrupción, impunidad zurda de pueblos iletrados, y silenciar y encarcelar a opositores y denunciantes, etc. 5) Someten al órgano electoral, candidatos, publicidad…, Stalin: “quien cuenta los votos elige” y arrebatan congresos, presidencias, etc. 6) Se alían con la delincuencia y narcotráfico por dinero y para aterrorizar al país. 7) Destruyen a las FF.AA. y Policía, corrompen a sus miembros y descabezan a sus críticos violando la Constitución. “Sí se deben al país, no a un grupo corrupto, antidemocrático y antisoberano”. Y “acaban siendo la fuerza de un Estado criminal”. Loor al diario “El Universo”, “Expreso”, “U. Noticias y El Comercio”…, (que pasa por problemas financieros a superar por el bien de sus empleados y edición), “La Hora” sólo en la web y “Hoy” que sufrió persecución y desapareció. “La gente no entiende que, sin prensa libre no hay naciones libres, democráticas y justas; uno de los aguijones mortales y totalitarios del SSXXI”.

Juan Carlos Cobo Rueda

Otra tristeza más

Últimamente tanto acontecimiento inusual causa tristeza, impotencia, soberbia, depresión, pero el pensar que el diario “El Comercio” pueda desaparecer provoca desesperación, a mi modo de ver varias son las causas. Este medio de comunicación circula por más de un siglo y parra quienes hemos pasado la vida disfrutando de su compañía diaria, ver que está pasando por dificultades nos llena de desesperanza. ¿Será acaso por la presencia de la tecnología que cada vez gana más espacio? ¿Será porque la gente no tiene la cultura de la lectura? ¿Será porque vivimos practicando el quemeimportismo? Últimamente ha sido renovado el periódico con la publicación de artículos de arte, de historia, de cultura que me parece excelente porque se aprende, pero lo que agrada a la mayoría de la población es la crónica roja y la farándula y “EL Comercio” no cae en esa mediocridad.

Espero que el 2023 se solucione todo problema y podamos seguir disfrutando de este excelente medio de comunicación escrita.

Sonia Ximena Artieda Maruri.