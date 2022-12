Cartas al Director / 29 de diciembre de 2022

TIEMPO DE ANIVERSARIO 117 AÑOS. ¡ADMIRABLE!

Jaime Orlando Verdesoto Alvarez.

Y que es el tiempo. En sentido etimológico proviene del latín tempus cuyo significado es momento, instante, estado. En sentido meteorológico, indica el estado físico de la atmosfera en un lugar y en una hora determinada. En sentido cronológico, indica la medición en horas, minutos y segundos.

Todo proceso lleva su tiempo. Toda cosecha no se da de la noche a la mañana, requiere su tiempo, su ciclo de producción.

Tenemos tiempo para elegir, para gozar, para encontrarnos, para la salud, para despertar, para el amor, para la expectativa, para la liberación, para dialogar, en fin tenemos tiempo para todo. Hoy, también es tiempo de reflexión, para superar los problemas aplicando la inteligencia para contribuir al bienestar de todos.

Por consiguiente, la trayectoria, la historia del Grupo El Comercio es muy relevante, muy significativa. Es un proceso que lleva ya 117 años. Es decir 1.404 meses, 5.616 semanas, 39.312 días, 943.488 horas, 56`609.280 minutos y 3396`556.800 segundos Como han pasado los años. El inexorable paso del tiempo. Y el paso del tiempo deja huellas positivas y negativas.

Es un hecho que los seres humanos, las instituciones y aun los objetos son sujetos de aprecio y de respeto cuando más se conoce de ellos.

Vaya para Ustedes Directivos, Empleados y en especial a sus trabajadores un afectuoso saludo y felicitación.

Así mismo, congratulaciones a los periodistas, profesionales de la comunicación, por conmemorar sus 31 años de su día clásico, en homenaje a Eugenio de Santa Cruz y Espejo, fundador del Primer Ejemplar de Primicias de la Cultura de Quito. Que este año del 2023, constituya la antorcha que ilumine sus luchas y justos deseos de reivindicación.

Y el tiempo sigue su camino…

EL AMOR A LO QUE SE HACE

Hernán Patricio Orcés Salvador

Hay que tener mucho amor a las cosas que se hacen, trátese de nuestro trabajo, de nuestra profesión, de nuestros hobbies, de nuestros deportes, de nuestras actividades de cualquier índole, en definitiva de todo aquello que pensamos que nos debe dar felicidad y gozo y que a través de su realización no sentimos el paso de las horas, pues éstas transcurren tan rápido que parecería que nos falta tiempo para completar nuestras tareas. Especialmente me quiero referir a lo que se relaciona con el trabajo que efectuamos, lo que hacíamos anteriormente o que vemos su accionar en otras personas y estaría por supuesto incluida la actividad profesional porque podría ser ese nuestro trabajo predominante. Da alegría y admiración observar a tantas personas y puede ser sobre todo en nuestro vínculo familiar más estrecho, especialmente los hijos, y verles que se esmeren tanto en cumplir su trabajo con puntualidad, responsabilidad y con mucho profesionalismo y que se levanten con el mejor ánimo de realizar sus tareas diarias, sin importar el estado del clima, puede ser de calor, frío, lluvia, sol o cualquier otra circunstancia adversa, que pensaríamos podría hacer decaer el ánimo, pero no, vemos con que alegría y gozo inician sus actividades diarias, el desarrollo de su jornada de trabajo y cuando concluyen la misma. Ese regocijo y esa alegría en todo momento demuestra, ese inmenso amor que tienen a su trabajo. Qué frustrante es en cambio, cuando otras personas a las que observamos en su diario trajinar, que se le levantan con todo el desánimo del mundo, sin ninguna alegría y van a su trabajo sólo por el hecho de que tienen que cumplir una tarea y sobrellevar una carga. Qué decepcionante aquello, porque se ve su poco interés por sobresalir y superarse. Que importante amar lo que hacemos y habernos entregado con todo el afán de cumplir lo mejor y dejar un testimonio y un paso imperecedero por donde nos haya tocado transitar en nuestro camino y que mejor si ha sido de logros y realizaciones por el trabajo que hayamos realizado. Se tienen casos extraordinarios de esos seres privilegiados dedicados a la ciencia, que amaban tanto lo que hacían, que ni siquiera dormían las horas necesarias, dejaban muchas veces de comer y de compartir con otras personas, por dedicarse a las ciencias; pasaban horas y horas encerrados tratando de demostrar sus teorías y no paraban hasta que sus investigaciones llegaran a buen término como es el caso de Galileo, Newton, Einstein y Hawking para citar unos pocos casos.

¿El ser humano es el que contamina el planeta?

David Sebastián Loachamin Chicaiza

La contaminación es un problema mundial que ocurre en todos los espacios verdes y océanos, puede llegar a cambiar el clima entre otros fenómenos meteorológicos. En el agua la basura convive con los seres vivos que habitan en ella y esto conlleva a una contaminación para la salud del ser humano, consumir un pescado o marisco que pueden estar infectados, daría problemas respiratorios; algunas de las especies quedan en lugares inhabitables, esto puede llegar a causar una extinción masiva. La contaminación del aire, se producen cantidades de humo por las industrias que al llegar a la atmósfera crean una condición de inestabilidad atmosférica y también la basura. En conclusión, es un gran problema el cual se debe tener conocimiento por ello hay que cambiar nuestro estilo de vida para evitar una catástrofe planetaria y que en un futuro no existan problemas por la gran contaminación que hay ahora.