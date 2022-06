Cartas al Director / 24 de junio de 2022

OPINIÓN

Carlos Aquiles Vicuña Prieto

Muy inteligente y viable la propuesta del señor Alcalde Guarderas al señor Presidente (en buen sentido declararse Jefe Supremo) declarar el Estado de Excepción, vería complacido todo el país, ya podríamos vivir en paz. Los ciudadanos en su totalidad estamos saturados de los perversos ciudadanos que buscan por todos los medios la iniquidad, infames políticos deshonestos buscan el manantial de la fortuna, para cargarse con todo los recursos, nuestros recursos sigilosamente guardados para beneficio de los más menesterosos. Señor Presidente ya no tanta tolerancia, basta de tanta benevolencia. Voy por los 91 años de vida, estoy en mi ocaso, esto motiva mi abstención para retar y castigar a los salvajes intolerantes, estoy cansado de soportarlos. Son pocos los indígenas pero sí cientos de malandrines guevaristas, correístas y comunistas infiltrados con la venia de Leonidas Iza. Están escudriñando la manera de destronar al régimen elegido por el pueblo con sapiencia, un hombre honrado, pulcro, cualidades demostradas en toda su vida por el señor Guillermo Lasso, nuestro Presidente. Permítame señor Director una anécdota: “Soy Velasquista desde que tuve uso de razón; en el cuarto Velasquismo las masas intolerantes no le dejaban gobernar en paz al caballero erudito, honesto cinco veces Presidente Dr. José María Velasco Ibarra; aburrido el pueblo por las mortificaciones que a cada momento le propinaban al ilustre Presidente; un día, los inconformes anunciaban que irían a la Plaza Grande a causarle molestia; el pueblo y la bendita chusma velasquista les esperábamos escondidos en los portales , iban llegando los malandros una vez la plaza casi llena, salimos con correa en mano, al grito de Viva Velasco les reprendimos fuertemente y se obligaron a emprender la carrera. Ahora se reclama con bala, armas blancas, palos y piedras. Hace falta la gallardía y la valentía de otros tiempos con la que se defendía al Gobierno constituido y la paz.

Sociedad moderna

Francia Lasso Aldeán

Recuerdo en mis clases de historia, quedé sorprendida cuando el profesor comparó a China con Ecuador a inicios del siglo XIX, nos explicó que Ecuador superaba al gigante asiático. Ecuador en ese entonces atravesaba por grandes trasformaciones sociales, avance de la tecnología y ciencia. Sin embargo dichas transformaciones no fueron suficientes y no se logra el desarrollo tan anhelado. Han transcurrido más de cien años y no somos empáticos, aún prevalece el rencor y quieran disfrazarla tras una cortina de humo; por un lado los indígenas reclaman derechos, pero no son responsables y no superan su conducta irracional frente a los desafíos que implica convivir en una sociedad moderna. Los criollos por el otro lado suelen tener en sus venas todavía esa falsa seguridad y complejo de superioridad que también afecta a la convivencia. Los montubios por su lado son escépticos y prefieren por el momento alejarse de estos cruentos episodios. Haría bien a nuestro querido país de una vez por, subsanar todo tipo de prejuicios y se piense en Ecuador inclusivo. Hasta cuando tendremos que soportar ver esta irracionalidad?