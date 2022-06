Cartas al Director / 21 de junio de 2022

CULTURA INVISIBLE EN LOS PROBLEMAS DEL PAÍS

Carlos Puga Valencia

Hay 4 factores que resumen los problemas que tiene el país, no ahora sino desde siempre. No está en el Neoliberalismo como mal para el país, tampoco en muchas decisiones del Presidente Lasso, sino en 4 factores y son: 1. La oposición ciega que quiere que el país vaya al abismo con tal de sacar a Lasso; Iza y su minoría que quieren gobernar la nación. 2. La Mala cultura ecuatoriana que esta presente en las malas decisiones que toma la población cuando piensa, actúa y hace, sobreentiende incluso el del gobierno, políticos, entidades, organizaciones etc. 3. La delincuencia común que es producto de la mala cultura en el seno de la sociedad además por falta de trabajo, y narcotráfico, que depende del exterior hace mucho daño al mundo, y carne de cañón para los ecuatorianos. 4. El poco conocimiento y desactualización de la problemática nacional, tanto de oposición como gobierno tienen. Por todo, los 4 factores son el obstáculo para que el país avance, para la paralización que vive el país, surgen las siguientes propuestas: En el primer punto, o sea de la Oposición al gobierno, una salida puede ser que ellos compartan áreas definidas. En el segundo, o sea del papel de la mala cultura, es necesario un plan de 30 años para romper los males hábitos y prácticas de la población en todo sentido impiden el desarrollo. En el tercero, también es necesario mejorar la cultura de los ecuatorianos desde las escuelas hasta la Universidad, primordialmente en los gobiernos, las familias, comunas, empresas, barrios etc retomar las materias de Ética, Moral y Cívica. Y en el cuarto punto, es necesario trabajar mucho en estudios e investigaciones que muestren la realidad del país, y que los intelectuales, investigadores y científicos, sean parte de los gobiernos. En la hora actual, que las partes, se sienten a la mesa para dar fin a este paro que mucho daño hace al Ecuador.

“CONTROL NECESARIO EN LA COMERCIALIZACION DE LECHE”

Iván Escobar Cisneros

La Asamblea Nacional acaba de aprobar un proyecto de ley, principalmente para el control del precio de la leche, dado el hecho de que solo las pasteurizadoras lo respetan, pese a que el precio mínimo fue fijado en el 2013 por el MAG, tanto que hoy ha debido establecerse sanciones penales por su incumplimiento.

Que el proyecto no es la panacea del sector, es obvio, porque los temas de aplicación deben ser motivo del Reglamento y no de la Ley, cuya expedición se haría en el plazo de 180 días. Por ejemplo: cuidar la informalidad y la necesidad de que los pequeños productores, mejoren sus estándares de calidad, para hacerse acreedores a mejores precios por la leche que entregan, pues la fijación de un precio de sustentación no expulsa a los ganaderos pequeños. Todo lo contrario el mejor precio los atrae.

Al margen de estos comentarios, si el Gobierno busca aumentar el consumo de leche en el País, para mejoramiento de todo el sector, debería ampliar y acelerar los programas de fortalecimiento de desarrollo infantil, al que se ha referido en varias ocasiones.