Cartas al Director / 19 de noviembre de 2022

¿Aferrados al poder versus atornillados de las dictaduras democráticas?

Juan Carlos Cobo Rueda

¿Acusan a Trump y Bolsonaro de aferrarse al poder? ¿2020 y M. Término 2022, más allá de que ganaron la Cámara y Gobernadores, por el voto en internet y correo con datos verificables y sigue el engaño, usado masivamente por los zurdos desde la pandemia? Antes, era una excepción. ¿Máquinas dañadas, censura en medios y web, elecciones de semanas con demandas ineficaces, etc.? El presidente del TSE de Brasil, ¿cercano a Lula, intervino la web por fake-news bolsonaristas si tienen 355 diputados (Lula 131), no reflejado para presidente? ¿FF.AA. detectaron inconsistencias y el TSE no responde? ¿El Brasil pacífico en las calles: terroristas y golpistas? ¿Bolsonaro iba primero y pierde al final por una nariz? ¿Lula con varios juicios e impunidad zurda? El timo camarada al sufragio en padrones, sistema informático, no veeduría, eliminan políticos y partidos o compran, encuestas pagadas, trolls, medios y web los hacen ganadores, “lejos de serlo”; veedores internacionales a su favor, etc. Pasa en el mundo lo que dice C. Sánchez B.: “El fraude y la impunidad en Bolivia son la razón de la crisis. Nicaragua es una dictadura electoralista donde se vota, pero no se elige”. ¿En Ecuador con indígenas, terroristas, delincuencia brutal y Asamblea “impunes” para tumbar a Lasso? Correa desde el 2007 - por rechazo del país, fraude a Lasso-Páez y Asamblea - a partir de 2017 con Moreno, Lasso, CNE, Legislativo y la Justicia, controla y descontrola su feudo de terror, va por la inmunidad y retorno triunfal. Los Castro atornillados al poder hasta su muerte, 63 años isla-cárcel. Chávez-Maduro: 23 años. Ortega: 26 años. Los Kirchner: 15 años. Evo: 13 años, salió por fraude, manda y, ¿volverá como Correa? Lula: 8 años, más 4. ¿Y China capitalista dueña del mundo, Rusia, Corea del Norte, Irán, Bielorrusia, etc.?

La Tri y Byron Castillo

Andrés Izurieta Valery

La tardanza en emitir un comunicado serio sin inmiscuirse en las decisiones internas de un país soberano, la FIFA y luego el TAS a pocos días del inicio del torneo mundial envían al equipo ecuatoriano a jugar su primer partido con senda sanción de 3 puntos menos para el 2026 y sin cerrar el caso castillo, forzando al equipo Ecuatoriano a retirarlo de la nomina a este gran carrilero que seguramente le iba a causar mucho daño al anfitrión,mismo que ante los ojos del mundo tendría que ganar su 1er encuentro. Confiamos en que nuestro gran plantel juegue como verdaderos campeones y castiguen a todos sus detractores que de una manera u otra han conspirado para que sea suspendido de jugar este mundial y no lo consiguieron,habra muchas sorpresas en este mundial y seguro nuestra seleccion ocupará un lugar por las polémicas y también por su gran desempeño.Vamos Ecuador!!!

“Aucas, MARAÑONO LA GUERRA”

Bolívar Brito Santos

Fue un aguerrido grito para alentar al ídolo del pueblo, que ha pasado por muchas vicisitudes hasta culminar con la obtención del título de Campeón de la liga PRO-2022, que siempre mereció, siendo la primera vez en su larga historia de 77 años. Lo haré en forma sucinta, al menos, la trayectoria jalonada de éxitos y fracasos que la fiel hinchada ha sabido sobrellevar, pero siempre con el ideal de mantener en alto su gloriosa tradición de Papá Aucas. Desde el cielo nos están mirando el Mr. Eduardus J. Federicus fundador y primer presidente del club. Sus jugadores no solamente vistieron su camiseta si no que fueron verdaderos baluartes de la institución. Nombres como los de Luis Montenegro, Clemente Angulo, Arturo Buitrón, Luis Torres, Moisés Cruz, Carlos Garnica, Francisco López, Cesar Garnica, Eduardo Zurita, Luis Bedón, Jorge Solar, Juan Jones, Humberto Suarez, Jorge Montaño, Leonardo Andrade y Pedro Acebedo, han quedado impregnados en la memoria del auquista de tradición, coraje y pundonor. Cómo no recordar los famosos “garnicazos” que hacían estremecer las vallas adversarias y los tradicionales “segundos tiempos” que cambiaban los marcadores que parecían definitivos. Cuántos fieles auquistas que hubieran querido festejar estos momentos cumbre y que no lo han podido hacer por haber fallecido, como nuestro querido familiar y gran amigo Mario Enrique Castillo Moreano, que desde el cielo estará gritando como lo hacía con decisión y coraje “Viva Aucas”, hasta enronquecer de la emoción. “Aucas es un ejemplo de perseverancia. Sus jugadores son ejemplo de lucha y persistencia, que refleja una parte de la sociedad”, palabras del entrenador Cesar Farías que las acogemos con gratitud.

Opinión

Mario Monteverde Rodríguez

Hay que respetar las decisiones del Director Técnico de la Selección ecuatoriana, Gustavo Alfaro. El gran responsable de que Ecuador esté en el Mundial, es él. Nadie creía en la Selección cuando él la tomó. Él sí creyó, y los resultados están a la vista. La Selección tiene un estilo de jugar, y una convicción ganadora, que Alfaro supo transmitir. Los convocados, son buenos futbolistas. Y sí, hay jóvenes; Kevin Rodríguez jugaba en segunda división, pero es un gran jugador. Junior Sornoza fue convocado a la Selección, incluso jugó. Después de su expulsión con Chile, Gustavo Alfaro no lo volvió a convocar; pero no precisamente por la expulsión, si no por su conducta fuera de la cancha. Respaldemos a la Selección. Respaldemos a Gustavo Alfaro.