Cartas al Director / 19 de mayo de 2022

Agro Asociatividad

El nuevo Ministro de Agricultura, ¡el tercero en un año!, señaló que va a dedicarse a servir a los pequeños y medianos productores del agro, formando grupos Asociativos, como cooperativas, para facilitar la productividad en toda la cadena, llegando a la comercialización interna y yo digo la externa. Aplaudimos las intenciones del ministro Manzano y esperemos que no queden sólo en intenciones, porque de ellas se dice que está lleno el infierno; cuenta con la decisión política del más alto nivel, condición indispensable para realizar el cambio en el agro.

En mi Carta publicada en este medio el 27 de abril próximo pasado, expresaba: Presidente, dedíquese a impulsar “Consorcios de productores-exportadores”, pues es la única salida para liberar a los pobres emprendedores de los explotadores intermediarios.

Asimismo, en mi Carta publicada el 14 de abril 2021, pedía “Presidente electo: Reorganizar Ministerio de la Producción”; sin conocer aún cual iría de titular; porque quien mucho abarca poco aprieta, y se demuestra hasta la saciedad lo que está ocurriendo, ¡dedicado totalmente a algunos Acuerdos comerciales y abandonados los otros sectores! Por otra parte, seré reiterativo en que se requiere urgente el “Estudio de la demanda potencial para productos y servicios en los mercados objetivo,” en especial de aquellos en que se celebrará Acuerdos Comerciales o ya firmados.

Ministro solicite la cooperación del ITC/UNCTAD/GATT, UNOPS, FAO, CEPAL, CAF, BIRF,etc y, además estructure el Plan de Desarrollo Rural de Emergencia al 2050, garantizando la seguridad alimentaria y las exportaciones del Ecuador agroindustrial.

César Aurelio Molina Pérez

SELECCIÓN DE FÚTBOL: REFLEJO DE UN PAÍS

Hace algunos años estuvo como seleccionador del equipo de fútbol de ecuador el colombiano Hernán Darío Gómez, mejor conocido como “el Bolillo”. En cierta ocasión en un partido de fútbol el mencionado estratega dijo: “La selección de fútbol es el reflejo de lo que es ese país”. Con el tiempo nos hemos dado cuenta que es una verdad tal afirmación.

Basta con analizar la actual situación de la selección de fútbol que ya había hecho méritos deportivos y por lo cual se ganó el derecho de conseguir un cupo al mundial de Catar. Pero ante la denuncia de un periodista colombiano, el cual afirma y muestra la partida de nacimiento del jugador Byron Castillo, la cual dice que el jugador nació en Colombia, esto ha cambiado el ánimo de los ecuatorianos. Sea cual fuera el veredicto de la FIFA sobre este delicado tema, la imagen de la selección de fútbol, el Registro Civil y directivos del fútbol ecuatoriano está en entredicho a nivel mundial.

Además si consideramos que Ecuador atraviesa por una crisis social, económica e institucional por tener un gobernante carente de ideas de primer nivel para ayudar a la mayoría de la población y no solamente a unos cuántos, por la falta de decisión para combatir verdaderamente y sin contemplaciones a la delincuencia y a la corrupción, por no elegir bien a su grupo de trabajo en las diferentes áreas, por no cumplir con las promesas de campaña,etc.

Todas estas irregularidades también se ven reflejadas externa o internamente en la selección de fútbol del Ecuador.

Arturo B. Guevara G.