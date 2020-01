Cuál es la verdad

LEA TAMBIÉN

Interponiendo una acción de protección ante la Corte Provincial de Justicia del Guayas, luego de varios años una persona es restituida a su cargo burocrático, del que fue destituido por sumario administrativo.

Se ordena el pago de todas las remuneraciones dejadas de percibir desde su destitución y se cumpla con la afiliación al IESS desde su destitución hasta su reintegro....la cabeza se me llena de interrogantes, ¿quién paga todos estos valores? ¿qué pasó con la ley de repetición? ¿tan malos jueces hemos tenido, o jueces sometidos al poder político que dictaban barbaridades de resoluciones? ¿si fue así, entonces, quien me asegura que ahora estas resoluciones no lo sean? Años atrás un grupo de militares que secuestraron a un presidente fueron indemnizados, jubilados, reconocidos casi como héroes...y muchos otros casos similares, ¿quien paga todos estos millones? ¿el Estado?... No, los pagamos todos aquellos que transitamos por la vida en este país (ganándonos el pan del día a día de forma honesta, respetando la ley y sus autoridades) a través del incremento de impuestos, del incremento de los servicios básicos, etc. Mientras no tengamos una Justicia realmente honesta (y esto involucra independencia), seguiremos siendo subdesarrollados.