100 años vistos por EL COMERCIO 

Durante unos días de estadía en la ciudad de Washington D.C., de visita donde mis hijos, me he puesto a releer esa extraordinaria publicación por los 100 años de fundación de EL COMERCIO, Testigo del Ecuador, el Ecuador visto a través del Diario, publicada en octubre de 2006, este prestigioso medio se fundó en enero de 1906.

En esta valiosa publicación se recoge el acontecer político, social, económico y cultural de nuestro país, visto a través de los distintos editoriales que se publicaron y adornado con fotos muy hermosas de los años recorridos desde los años 1906 a 2006.



Todo lo ahí descrito a través de la pluma de connotados escritores y articulistas como Fabián Corral, Simón Pachano, Diego Pérez, Vladimir Serrano, Irving Zapater y muchos más, reviven esos hechos históricos que han nutrido páginas inolvidables de lo acontecido en dichos años.



Llama mucho la atención que los hechos se repiten en los distintos períodos de los diferentes gobiernos, a pesar de las reformas estructurales que se produjeron en la revolución liberal del General Eloy Alfaro, el gobierno del Dr. Isidro Ayora, el del General Alberto Enríquez Gallo y otros que vinieron posteriormente, lo que hace pensar que nuestra sociedad sigue inmersa en ese populismo y sin una orientación definida, no se ha cambiado su idiosincrasia, nuestra educación a ratos mejorada y otras en forma contraria, no nos permite avanzar y qué decir de lo económico, se sigue como antaño dependiendo del endeudamiento interno y externo, han cambiado sólo los montos que se manejaban en esos años y los que ahora tenemos, pero en el fondo estructuralmente continuamos sumidos en las mismas formas de manejar el Estado y las finanzas del mismo.



Quisiera pensar que deberíamos haber aprendido de los errores cometidos y rectificar su accionar, pero parece que no se encuentra nuevos senderos, ni nuevas opciones para progresar y esa forma de actuar continúa vigente a nivel especialmente de Latinoamérica, a raíz de los últimos acontecimientos que se han suscitado y que son de conocimiento de todos.