Cartas al Director / 18 de septiembre de 2022

Indígenas vs. consulta popular

Andrés Izurieta V.

El movimiento indígena parece que aún no se da cuenta que el pueblo eligió un gobierno en las urnas para que gobierne el Ecuador y no a ellos con Leonidas Iza a la cabeza para que lo hagan. No puede ser posible que a pesar de haberles dado oportunidad de dialogar y concederles algunas prebendas y condonaciones esquivas para otras agrupaciones en el país de manera intransigente pretenden seguir con su comportamiento amenazador inadmisible en estos momentos trascendentales para el pueblo Ecuatoriano. La consulta popular estaba prevista por Lasso desde su ascensión al poder y aplaudimos que a pesar de su baja popularidad hoy no le haya temblado la mano para hacerla oficial, no es que lo va a resolver todo pero sin duda sentará un precedente en muchos temas económicos, seguridad, número de asambleístas, atribuciones de funcionarios, partidos políticos y varios temas más que las preguntas ya de dominio público lo expresan. Sin duda la comunidad internacional mirará con buenos ojos esta consulta, misma que reforzará sus intenciones de invertir en el país y generar trabajo que es lo que realmente necesitamos y no como Iza y su sequito únicamente interesados en el caos, la anarquía la imposición. ¡Ya basta!

¡Quito, te quiero bonito!

Pablo Alexis Ramón Martínez

Quito cada día pierde su belleza por los innumerables problemas que tiene, y que el cuerpo edilicio y de funcionarios municipales no son capaces de entenderlos (salvo algunos), y por eso, tampoco pueden abordarlos. Actualmente se están discutiendo dos elementos importantes, el Régimen de Suelo, y el Plan Maestro de Movilidad. En los dos casos hay un patrón común, la desconfianza y el diálogo de sordos entre el sector público y el privado, entre el funcionario y la ciudadanía. En el primero, un grupo de eruditos crean políticas de edificabilidad, que buscan de manera obsesiva acabar con el negocio inmobiliario, quienes poco más han salido de la 5ta paila para dañar la ciudad. En el segundo, un grupo de funcionarios y consultores, que viven en una Basílica del Conocimiento, que nunca han preguntado a los usuarios y a los ciudadanos que necesitan que atienda la movilidad para su desarrollo y hacer de Quito bonito. El Reto: diálogo ciudadano efectivo.



La vida interior

Hernán Patricio Orcés Salvador

Muchas veces nos ponemos a reflexionar sobre a qué se refiere nuestra vida interior y a lo mejor pensamos que es sentir nuestras propias vivencias, sacar a relucir nuestros recuerdos y reflexionar sobre cuál ha sido nuestra vida, qué hemos obtenido, qué habríamos deseado obtener, qué nos falta de completar. De qué manera podemos dar un mensaje de reflexión y de análisis al resto de personas que nos circunda, principalmente refiriéndonos a nuestra familia más íntima, nuestros amigos y quienes están permanentemente junto a nosotros el día a día y tal vez tomamos algún ejemplo de vida de algún personaje importante. Me viene a la memoria una palabras que escuché a un sacerdote y que se referían a un mensaje que dio la Madre Teresa de Calcuta a su congregación de monjitas, diciéndoles que ellas se parecían a un lápiz, sobre lo cual no entendían y les explicó diciéndoles que el lápiz puede tener cinco características: Cuando se escribe algo estamos tratando de demostrar lo que sentimos interiormente, según como desarrollemos nuestros pensamientos. Sobre la clase de superficie donde escribamos, si ésta es suave o áspera, demuestra cómo ha sido nuestra vida.El interior de un lápiz que está compuesto de grafito hace referencia a lo importante que es conocer nuestro ser interior, nuestra parte más íntima.Al sacar punta a nuestro lápiz estamos demostrando la dureza de la vida, sus sinsabores, como que dicho lápiz sufre al cortarle parte de su madera exterior.Cuando usamos su borrador estamos tratando de representar el hecho de que es necesario borrar todos los hechos pasados negativos, para vivir momentos de felicidad y de plenitud, sin lugar a ningún remordimiento o preocupación de lo ya pasado.



¡Revivió Pinochet!

César Aurelio Molina Pérez

El Presidente Petro expresó que, por el rechazo del 72% de chilenos a laConstitución, ha “revivido Pinochet”. Nada más alejado de la verdad, puesto que la Constitución que rige hoy a Chile ha sido reformada 42 veces desde 1989. Luego de la reforma del 2005 se “autorizó FIJAR su texto reformado, coordinado y sistematizado”, mediante Decreto Supremo, firmado por el Presidente Ricardo Lagos, socialista, y sus Ministros de Estado. Puedo comprender que el Presidente Petro pretenda aguijonear al mandatario chileno, pues él como guerrillero frustrado de Zipaquirá preferiría la Constitución de la ultra izquierda sectaria comunista. Pero más pesó el instinto libertario de la sociedad chilena, que analizó lo que sucede en Venezuela con la narco dictadura de Maduro y lo ocurrido en Ecuador con el gobierno del autócrata Correa y el socialismo del siglo XXI. Sí, se debe cambiar la carta magna creen los chilenos, pero que lo dictado por el cenáculo comunista de Valparaíso no los representa. Espero que el Presidente Lasso y sus corifeos extremistas neoliberales puedan sacar lecciones políticas y recapaciten en que, los pueblos que aman la libertad, como el ecuatoriano, no quieren ni comunistas ni la plutocracia capitalista.