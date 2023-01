Cartas al Director / 16 de enero de 2023

Rina Artieda Velasteguí fue incorporada como Miembro Correspondiente de la Academia Nacional de Historia

El auditorio Manuel de Guzmán Polanco lució completamente copado ante la masiva asistencia de colegas, familiares y amigos de la MSc. Rina Artieda Velastegui, quien fue incorporada como Miembro Correspondiente de la Academia Nacional de Historia, en una espléndida sesión pública solemne efectuada en días recientes.

El discurso de bienvenida fue ofrecido por el Dr. Franklin Barriga López, Director de la entidad, quien destacó su formación académica, brillante trayectoria profesional. Posteriormente, la Dra. Artieda Velastegui ofreció una conferencia magistral de incorporación, titulada: “Las procesiones quiteñas y sus códigos ocultos”.

La mencionada conferencia fue estructurada a partir de prestigiosos autores de reconocidas obras como Michel Foucault ('Vigilar y castigar); Michel de Certau ('La invención de lo cotidiano'); Pierre Bordiú ('La distinción'); David Le Breton ('La sociología del cuerpo'); Jesús Martín Barbero ('Pre Textos0). Las unidades de análisis fueron las imágenes de Jesús del Gran Poder y de la virgen de la Dolorosa.

Artieda Velastegui efectuó un análisis multifactorial sobre los orígenes de este acto litúrgico; herencia colonial, simbólico, arraigado en la religiosidad quiteña, sus alcances en el imaginario colectivo y las diversas características en el ámbito gestual, corporal, social.

Patricia Londoño López

Portoviejo

En los primeros años de la segunda década del nuevo milenio, Portoviejo no salía de su abandono; no solo por falta de obras, también por la inexactitud en la planificación, peor en su ejecución. Habíamos caído desgraciadamente en un letargo que había minado incluso nuestra autoestima, ya que, muchos conciudadanos, presumo, se habían acostumbrado al abandono y al seudónimo de “Porto Huecos”.

Cuando ya pensábamos que estaba todo perdido, por fin llego al 'sillón de Menéndez', un planificador que plasmó en sus más de 1 000 obras, el amor a su urbe, dejándola encaminada hacia el camino del éxito y del progreso. Ya no somos la capital empantanada en la inoperancia.

Nuestra metrópoli no solo cuenta con un excelente candidato para la Alcaldía, con capacidad, experiencia y conocimientos, que trabajó codo a codo junto al hombre que sabe, trabaja con un plan en ejecución; es decir, él no va a perder un solo día en empaparse de la realidad de nuestro cantón, él ya la conoce. Por lo antes expuesto quisiera que mis conciudadanos por el bien de mis hijos y de sus hijos; sigamos la continuidad de un proyecto político que es viable y fundamental; por eso hoy, más que siempre, Portoviejo, nunca más al pasado.

Gustavo Cedeño Villavicencio

Idealización del amor

¿Por qué la mayoría de relaciones fracasan? Sencillo, porque idealizamos el amor. Idealizamos algo que no tenemos, algo que creemos que con el tiempo se convertirá en lo que esperamos y comenzamos a tejer una red de engaños hacia uno mismo que tarde o temprano terminará desmoronándose. Porque cuando idealizamos, estamos encerrando a alguien en un castillo construido por nuestras propias expectativas y emociones, desesperados por encontrar a la persona correcta hasta el punto de proyectar nuestros deseos en ella; y una vez que llega el momento en que la fantasía muere, el amor desaparece o puede ser incluso que nunca existió ese amor, solamente fue lo que pensaste que podía llegar a ser…. Así que ¿por qué no nos dedicamos realmente a conocer a la gente? Y con el tiempo averiguar si esa persona a la que estoy conociendo puede ser compatible o no conmigo; y de esa manera dejar de sufrir decepción tras decepción, la cual en absoluto es causada por la persona a la que estamos conociendo; las estamos causando nosotros mismo al imaginar e idealizar algo que no tenemos….

Romina Gabriela Gallegos Uquillas