Cartas al Director / 15 de enero de 2023

Nunca es tarde para la ética, la eficiencia y la transparencia

Esta es una de tantas propuestas técnicas que he formulada desde el año 2007 para que nuestro país planifique y ejecute una lucha efectiva contra la corrupción, a través de su prevención, investigación y sanción, por lo que resumiré los planteamientos. La prevención se logra con el control interno implementado en cada entidad, cuya responsabilidad recae en los presidentes de los poderes del Estado y de las máximas autoridades de todas las entidades públicas. El control interno incluye la ética; la gestión de los riesgos con énfasis en los procesos con mayor exposición a errores e irregularidades como la contratación pública, la recaudación de ingresos, la gestión del talento humano; la transparencia, con información accesible y de calidad, para que facilite el control en línea y la auditoría social; y la evaluación continua de la efectividad de los controles establecidos. La investigación debe ser efectuada por auditores y fiscales con valores éticos y altas competencias profesionales, quienes deben contar con recursos tecnológicos que les permita recopilar evidencias, dentro y fuera del país, de manera ágil y oportuna, para lo que deberán considerar recibir apoyo internacional especializado que complemente sus capacidades. Para que lo anterior funcione, es indispensable que las instituciones se fortalezcan, principalmente la Contraloría General del Estado, por los hechos de bochornosa corrupción de sus máximas autoridades. La aplicación de sanciones mediante sentencias fundamentadas en derecho para que los culpables paguen por sus delitos y el Estado recupere los recursos públicos robados por malos servidores públicos, contratistas y otros relacionados. Si la impunidad subsiste como hasta hoy, y se permite que los atracadores sigan gozando de los recursos robados, no habrá forma de luchar de manera efectiva contra la corrupción. La administración de justicia requiere jueces con capacidad probada y con valores éticos. Lamentablemente estos atributos no reúnen muchos jueces, por lo que una evaluación del sistema en su conjunto es indispensable. Es necesario que nuestro país cuente con un Plan Nacional de Ética y Transparencia que incluya la prevención, investigación, sanción y recuperación de los recursos robados, cuya ejecución debe iniciarse ahora, con visión de largo plazo.

Mario Andrade Trujillo

El mundo está en metástasis !!!

La Nobel de la Paz, Alva Myrdal, dijo: "Creo que el mundo está enfermo"(1982) cuando visitó NY, junto con su esposo Nobel de Economía, y les aterró que en el país más rico del mundo hubiera tanta pobreza!! Ella creó "el estado de bienestar sueco". Fue la primera mujer en tener un Alto cargo en NNUU e igual en la UNESCO. Fundó "Mujeres para la paz". El gobierno sueco le designó Negociadora Principal ante el Comité de Desarme en NNUU. En 1971 se firmó el Tratado de Limitación de Armas Estratégicas, impulsado por ella!!!. Falleció en 1986. Reflexiono que con su pensamiento, liderazgo y recia personalidad, diría que hoy el "Mundo está en metástasis" al saber: 1. Que existen 61 guerras activas. 2, Que Putin reconoce está haciendo "la guerra a Ucrania". 3, que la Vicepresidenta del Parlamento Europeo ha sido defenestrada y encarcelada por corrupción, junto con cinco eurodiputados socialistas y socialdemócratas. 4. que EEUU trata formalmente con un Dictador a quien "buscaba por ser un narcogobierno"!!!. 5. Que los delincuentes sentenciados hoy son "Gestores de Paz" en Colombia. 6. Que terroristas y asaltantes de bancos son liberados por Boric, incidiendo en el retiro de "su Ministra" la socialista Tohá, de la mesa de negociaciones con la oposición, que ha rechazado la acción del Presidente. 7. Que no hay cómo "confiar en la palabra" de un Presidente, que engaña cara a cara a otro "ingenuo" que solo atina a declarar que le ha sorprendido!! negociando con México.

En conclusión, qué hacemos ante los "pseudo líderes" que tienen como estandarte la "tríada oscura": sicopatia, maquiavelismo y sadismo???.

César Aurelio Molina Pérez

Mi abuela Mercedes y el Diario El Comercio

En 1963, yo tenía 13 años y fui a pasar mis vacaciones escolares en Tulcán. En esa ciudad vivía Mercedes Coral, mi abuela paterna. Había sido profesora, era estricta, de pocas palabras, pero muy cariñosa. Puntualmente, cada mañana recibía un ejemplar del diario El Comercio, y luego de las tareas hogareñas cotidianas, se sentaba a leerlo. Me llamaba a la lectura del editorial, me examinaba la pronunciación y las pausas. Por suerte yo ya tenía práctica con mi padre sobre este tema.

El Comercio, diario tradicional e influyente, fundado y publicado su primer ejemplar el 1ro. de enero de 1906 por sus propietarios, los hermanos Mantilla Jácome, era infaltable en los hogares ecuatorianos. Luego de 117 años de publicaciones diarias y, en mi caso, de leerlo diariamente por espacio de 65 años, siento nostalgia. Agradezco y saludo a este importante rotativo.

Mercedes Zoila Regalado Espinosa