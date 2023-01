Cartas al Director / 14 de enero de 2023

“Valor, disciplina, lealtad”

Es el lema institucional al que responden los miembros policiales en la formación “Para Servir a la Sociedad, a la Institución y a la Patria libre y Soberana”. A la sociedad la sirven por mandato constitucional en la protección de la vida, seguridad interna y bienes de los ciudadanos; a la institución la sirven con formación académica adecuada, valores morales y éticos; a la patria libre y soberana la sirven con dignidad y respeto irrestricto de las normas legales, derechos humanos y debido proceso.

Lamentablemente los hechos públicos de infracciones penales de las últimas décadas de ciertos miembros policiales en las diferentes jerarquías, demuestran que perdieron totalmente la brújula y el honor, creando en la sociedad un clima de desconfianza e inseguridad.

Corresponde al estado a través de sus órganos de gobierno, reinstitucionalizar a la Policía Nacional, investigando profundamente el accionar interno y externo de su personal, el mismo que debería ser idóneo moral y éticamente, sin pasado judicial ni causas civiles pendientes, garantizando a la ciudadanía su presencia, restableciendo la confianza y la seguridad.

Carlos Eduardo Bustamante Salvador

La vida de mi padre "FAUZZ" en manos del IESS.

Querido lector, ¿qué haría usted si alargar, mejorar o Dios quiera salvar la vida de su papá depende de una rara medicina? Es el predicamento en el que mi familia se encuentra ahora y nuestra respuesta es: absolutamente todo. Desde mayo 2022 mi papá, el periodista ecuatoriano Fausto Zambrano Zúñiga ('FAUZZ'), enfrenta un agresivo cáncer de piel o melanoma que, lamentablemente, ha hecho metástasis a nivel cerebral, por lo que ha convulsionado y perdido la movilidad en gran parte del lado izquierdo de su cuerpo. Fausto se encuentra hospitalizado ya varios días y aunque está próximo a recibir el alta, su esperanza de vida es corta según los médicos. Varios especialistas están de acuerdo en que el tratamiento a seguir es la radioterapia más el moderno y costoso "Keytruda Pembrolizumab". El primer tratamiento ya lo está recibiendo en el HCAM, pero hay la posibilidad de que no reciba el segundo. Según los oncólogos, esta medicina es capaz de mejorar la calidad y esperanza de vida en el caso de mi papá. Gracias a Dios, en noviembre de 2022 el Pembrolizumab entró en el cuadro de medicamentos públicos del Estado y ya se encuentra en el país; pero múltiples factores nos han impedido el acceso a esta medicina. Agradecemos de corazón lo que se ha hecho por el querido personal de salud hasta aquí, pero aún se puede hacer más. El cáncer avanza rápido y por consenso médico ahora necesitamos de esta importante medicina. Por esto apelo al corazón de las autoridades del IESS y demás instituciones; para que nos faciliten el acceso a esta oportunidad de vida. Es el clamor de una familia que pide a Dios y al país por la vida de su papá.

Fausto Xavier Zambrano Rodríguez

La contaminación ¿Culpa de ser humano? ¿Un posible fin de su existencia?

La contaminación es un factor causado por el uso indiscriminado de productos nocivos que perjudican tanto a las personas como a otros seres vivos. Es causado por la falta de control en nuestros hábitos, el hecho de no tener conciencia de los graves daños al ecosistema. Nos hemos convertido en una amenaza para la naturaleza. Todo lo que utilizamos lo desechamos sin control en cualquier parte; no reflexionamos ni comprendemos que nuestras únicas fuentes de oxígeno (árboles) y fuentes de recursos no renovables (ríos, lagos, etc.) y lugares dónde prosperan distintas variedades de especies en peligro de extinción, corren el cruel destino de desaparecer. Para poder detener esto se necesitaría concientizar a todos de lo que estamos destruyendo y, con un poco de suerte, se logrará reflexionar y provocar cambios en nuestras acciones. Si esto no sucede será el fin del planeta de forma inminente.

La contaminación aún tiene reversión; existe un corto período de tiempo para poder cambiar las cosas y para provocar un freno y cambiar nuestras acciones. Tengamos fe que se podrá lograr convertir a este mundo en un lugar próspero y maravilloso. Debemos dejar de ser antagonistas ecológicos y convertirnos definitivamente en protagonistas de soluciones ambientales. Todos podemos ayudar desde nuestra familia, y ejecutar planes en grupos escolares o con nuestras amistades que sean líderes de la solución. Iniciando así a pequeña escala se notarán nuestras iniciativas en nuestros espacios, y contagiaremos a todos con determinación al observar cómo logramos cambios reales y tangibles. Vamos que podemos!!!

Jimmy Matías Avilés Saltos