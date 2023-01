Cartas al Director / 13 de enero de 2023

Simón Zavala Guzmán fue incorporado como Miembro Honorario de la Academia Nacional de Historia

Con una gran afluencia de invitados especiales que coparon las instalaciones del auditorio Manuel de Guzmán Polanco, se desarrolló una espléndida sesión solemne de incorporación del Dr. Simón Zavala Guzmán como Miembro Honorario de nuestra centenaria entidad, la Academia Nacional de Historia, en días recientes.

En la mesa directiva participaron, el Dr. Franklin Barriga López, Director de la entidad; Dr. César Alarcón Costta, Subdirector; Diego Moscoso Peñaherrera, Secretario; Dra. Rosalía Arteaga Serrano, expresidenta constitucional del Ecuador; Dr. Patricio Zuquilanda, exvicecanciller de la Nación y el Dr. Simón Zavala Guzmán.

El Director se refirió a varias informaciones relativas al Dr. Simón Zavala Guzmán, del cual cabe destacar que es Licenciado en Ciencias Políticas y Sociales, doctor en Jurisprudencia y abogado. Posee Posgrados en Derecho Internacional, en Cooperación Cultural Iberoamericana, con énfasis en Gestión, Administración, Promoción y Divulgación Cultural. También en Administración de Empresas, con una impresionante trayectoria a lo largo de más de 50 años de vida profesional.

Posteriormente, el Dr. Simón Zavala Guzmán ofreció su discurso de incorporación titulado: “La literatura como herramienta de apoyo de la historiografía”, que mereció los mejores comentarios de los invitados.

Patricia Londoño López

Problema laboral en El Comercio

La cultural es trascendental, ya que es el espacio para reflexionar acerca de los conocimientos, las creencias, el arte, el derecho, la moral y la ética, las costumbres, las capacidades y cualidades adquiridas por el hombre como miembro activo de la sociedad. Con este preámbulo deseo expresar la profunda tristeza que sentimos los lectores, escritores, articulistas de opinión, editorialistas, entre otros, que vemos como se extingue el centenario diario El Comercio. Las razones de fondo no son de mi incumbencia; es evidente que es un problema laboral empleador / empleados, quienes considerando sus propias conveniencias, apreciaciones e interesas pugnan por algo que es de su derecho. Espero no sea un problema con enfoque politiquero, manipulado por los eternos dirigentes sindicales, quienes durante décadas manejan a los trabajadores a su antojo; pero esto no es más que una elucubración, ya que a ciencia cierta no conozco el problema; no obstante, deseo fervientemente enviar un mensaje a las partes en disputa y expresar que la cultura de los pueblos se nutre también de la prensa objetiva y bien orientada. Como antecedente debo puntualizar que los actores políticos que les interesa tener un pueblo ignorante, ya acometieron contra El Universo de Guayaquil y no lograron cumplir con sus protervos intereses; más bien se diría que este medio informativo prestigioso, se nutrió de ese acometimiento. Exhorto a que se pongan de acuerdo y dejando de lado intereses mezquinos, lleguen a compromisos sensatos. En ocasiones “perdiendo” se puede a la postre “ganar”, sin perjudicarse y como diría un caudillo de ingrata recordación, “sin amilanarse”. La cultura promueve el desarrollo, no solo económico, sino como forma de enriquecer la vida de las personas; siendo además un mecanismo indefectible para reducir la pobreza y alcanzar las metas del desarrollo sostenible.

Efraín Flores Batallas

Importancia de los Medios

Aunque algunos los critiquen, los medios de comunicación, especialmente la prensa escrita y la radio a los que la mayoría de los ecuatorianos tenemos acceso, son los encargados de mantenernos, día a día, informados, no solo del acontecer nacional, sino también de todos los importantes hechos de trascendencia internacional; de ahí que todos sus medios impresos y digitales traspasen barreras, permitiendo así que los compatriotas radicados en el exterior tengan la posibilidad de mantenerse siempre informados de todo lo concerniente a nuestro país y el mundo. Punto a favor y por el cual los lectores nos sentimos muy agradecidos es el espacio que se nos brinda y nos permite exponer nuestras ideas, inquietudes y, porqué no decirlo… quejas para, utilizando estos valiosos espacios, dar a conocer el sentir de los millones de impotentes compatriotas que carecen de voz. La sección CARTAS DE LECTORES, CARTAS A LA DIRECCIÓN, MI VOZ, DE LA AUDIENCIA, etc. son espacios abiertos muy importantes para ser utilizados por lectores y colaboradores interesados en expresar sus opiniones personales y las de su entorno a través de estos emblemáticos diarios. Gracias nuevamente por esta acogida. Los lectores y usuarios de estos medios les deseamos muchos éxitos en el año que se avecina.

Fabiola Carrera Alemán