Cartas al Director / 10 de octubre del 2022

¿Irresponsabilidad del Municipio y propietario?

Juan Carlos Cobo Rueda

Con la responsabilidad del Municipio como autoridad – y el propietario – de un “poco más de la mitad de fachada que está por caerse, apuntalada con pingos de eucalipto, más cerramiento con hojas de zinc” en la calle Manabí, “se suspendió el tránsito por más de dos años”. De modo ilegal se ha permitido la destrucción y/o cambio del interior de las “casas coloniales, dejando sólo la portada”. ¿Por qué el Municipio, no obliga al propietario a que la refuerce, reconstruya toda la fachada y pinte? ¿Por qué no lo hace a cuenta del dueño? ¿Al parecer, el Municipio está esperando la inercia de que se venga abajo? ¿Al caerse, están en peligro los peatones que circulan y vehículos que, bajando por la Cotopaxi en la cuchara están obligados a dar vuelta allí? Los vehículos que bajan por la Babahoyo en la UPC - La Chilena y buses que debiendo ir por la Manabí, “tienen que ir en contra vía por la Imbabura pasando por la Olmedo hasta la Mejía, bajar hasta la Cuenca y regresar al norte para volver a la Manabí”. Creando congestión en un sector crítico de El Tejar, produciendo accidentes de tránsito y de peatones, debido a la confusión de contra circulación, doble o falta de señalización con calles y esquinas estrechas. Los autos que suben por la Olmedo y quieren acceder al parqueadero de la Cotopaxi, deben hacerlo en contra vía a riesgo de chocarse y ser multados. ¿Quién es más responsable del caos ocasionado y accidentes, posibles afectados: peatones que caminan y autos que dan vuelta en la temeraria fachada? ¿Un oficial de la UPC, dice que la directiva barrial debería pedir al Municipio una solución?



Impunidad sin límite !!!

César Aurelio Molina Pérez

La novísima teoría del delito se instaura en el mundo: “es relativo”, en tanto en cuanto tenga alguna sombra de vinculación con intereses políticos o económicos”. Pruebas al canto:1. Los sobrinos políticos de Maduro condenados por la justicia estadounidense a 18 años de cárcel por narcotráfico, hoy son libres porque Biden antepone los intereses de siete de sus ciudadanos!! y perspectivas petroleras. 2. El gobierno chino desconoce el Informe de Naciones Unidas sobre violaciones a los derechos humanos, porque cree es dictado por serviles de EE.UU. 3. El Papa Francisco expulsa de la curia romana a Jorge Sonante al denunciar que el Banco Vaticano tiene millonarias cuentas con dineros mal habidos de políticos sudamericanos y de otros!!!, porque se opone a sus intereses de Roma en esa región, todavía su baluarte. 4. El gobierno de Guillermo Lasso no apoya el informe acerca de la corrupción, atracos y malas obras, con 17 000 fallas, realizada por la empresa china Sinohydro por USD 3 300 millones, porque tiene intereses, en expectativa, de un acuerdo comercial con China!!. Así mismo, no apoyó el informe sobre los atracos realizados por petrochina!!!. Asegura el asambleísta Fernando Villavicencio que Guillermo Lasso le propuso ser Presidente de la Comisión de fiscalización, para luchar contra la corrupción, pero que ha quedado en nada. Cuánta razón tenía mi profesor de derecho fiscal y tributario: “este país no cambiará”.