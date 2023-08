Cartas a Quito / 31 de agosto del 2023

El fenómeno Javier Milei

Con su partido "La Libertad Avanza", sin duda alguna y contra todo pronóstico el diputado Javier Milei vencerá a sus opositores las coaliciones: Juntos por el Cambio y El Frente de Todos, en las elecciones generales del 22 de octubre del 2023. Milei despertó al gigante argentino, porque con su discurso convincente, dice que él sabe el qué y el cómo hacer el cambio de rumbo y sacarles del hoyo oscuro donde les metieron, tiene un plan de reformas y, una vez que todo esté en marcha, los argentinos podrán elegir la moneda que quieran, pero parece que ya eligieron su moneda, el dólar que siempre estuvo en sus bolsillos o en el "colchónbank". El Banco Central no tiene dólares disponibles en este momento. En cambio, los pesos han inundado el mercado, pero la gente no los quiere. Massa viajó a Washington a buscar dólares en el FMI.

¿Cómo surge el "Fenómeno Milei"?, surge por la vacuna VIP con celebración incluida en la Quinta del Olivo, mientras todos los argentinos estaban confinados con reglas rígidas por la Pandemia del SARS-Cov2. El pueblo debía esperar hasta diciembre del 2020 y quizá más tarde para vacunarse y con una estadística considerable de fallecidos. En ese momento aparece Javier Milei, economista venido de la academia y decidido a llevar al éxito a los argentinos. Organiza el partido "La Libertad Avanza", invita a los medios, ninguno va. Empiezan a correr la voz por las redes sociales, recoge las firmas, inscribe el partido e inicia la campaña.

Por simple matemática apuntaré lo que creo que sucederá: 1. Milei, ganó las PASO (elecciones primarias) en primer lugar, con el 31%, a ese porcentaje hay que sumar el 30% de los que no fueron a votar, totaliza el 61%. 2. Se sumaría los votos de la juventud, 15%, porque abandonó a los candidatos Bullrich y Massa, la primera, política desde los 16 años de edad, de la juventud peronista, su bancada acaba de votar en el Congreso con la bancada de Máximo Kirchner, para "endeudar más a la Argentina". Massa es ministro de Economía del régimen y aceptó el cargo para arreglar la economía y no pudo. 3. Todos los desesperanzados que votaban en blanco, nulo, o no iban, irán a votar por Milei. Ofrece reformar el Estado para bajar el gasto público y bajar impuestos; suprimirá10 ministerios de los18 existentes. "4 ya los tiene trabajando en la sombra"; va a desregular la actividad económica, irá a una reforma del mercado laboral para que se pueda contratar trabajadores y disminuir el trabajo informal, en este momento de 6 millones de ciudadanos. Suprimirá la obra pública, entregará a la empresa privada como lo hace Chile, tiene un programa social, que abarca educación y salud. Cumplido todo esto se empezaría a abrir la economía, eso aseguraría al país 15 años de bonanza. El Plan que dejaría en marcha consolidaría la economía argentina, esto para él y su equipo constituye un reto importante.

Hoy por hoy, la pobreza se ubica en el 40% y la indigencia en el 10%. El ingreso mínimo vital es de 167 dólares, es el más bajo de la región.

Al momento se vende solo alimentos perecibles. Hay productos que se dejó de vender puesto que no se puede establecer precios, por lo vertiginoso de los cambios. Con la debacle y la posible dolarización argentina, mucho se han acordado de Ecuador.

Estoy segura de que Milei ganará en la primera vuelta sin duda el 22 de octubre. Lo que más me alegra de los argentinos pese a la situación grave que viven, es que les ha regresado el entusiasmo y la esperanza. Dios quiera que tenga mejores días ese país tan hermoso. Extraño la gran avenida Corrientes, el teatro Colón, los enormes restaurantes de carne, el Caño 14 con Aníbal Troilo escuchando su bandoneón acompañado de 11 más, extraño la tablada con Goyeneche el cantor de ese país austral, que fue rico y feliz por los años 72.

Mercedes Regalado Espinosa