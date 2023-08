Cartas a Quito / 22 de agosto del 2023

¿Preguntó porque TANTOS asesinatos, pero ¿para qué?

A veces, ¿preguntó porque TANTOS asesinatos, pero ¿para qué? Los grandes crímenes nos quieren hundir por un futuro incierto, que espera nuestra generación, la sociedad cree que el mal impone, es bueno saber separar al hombre del mal, porque a quien no pueden matar es a DIOS, EL VIVE, MIENTRAS HAYA un HOGAR QUE CIMENTE VALORES Y PRINCIPIOS hay esperanza, al estar aterrados y asustados no es causa idónea, son razones que el mundo anda mal, nadie tiene el derecho de quitarle la vida a nadie, como quien tenga poder sobre otro ser humano, menos utilizando la violencia, sinónimo de cobardía escondiendo algo oculto, mandando a matar es algo estúpido, por eso la justicia divina les pedirá cuentas y deberán rendirlas, porque con la justicia terrenal es imperfecta sobre todo mal administrada por seres humanos y los asesinos intelectuales como materiales no saben lo que les espera al quitarle la vida a un ser humano que pueden llevarse en su conciencia a un muerto y como consecuencia no tendrán paz en sus vidas, no hay ningún fin para ejecutar ni por el poder ni por todo el dinero del mundo vale quitarle la vida a una persona. El mundo rechaza la violencia que gobierna este país

Queremos Paz, no ambiciones que siguen dividiendo al país, La PARTE OSCURA ya esta sentenciado en la vida porque podrán ESQUIVARSE de la JUSTICIA TERRENAL, pero de la justicia DIVINA NO se LOGRAR SALVARSE.. Dejen de escoger ese camino oscuro que es quitarle la vida a un ser humano

Juan Carlos Andrade Rodas

Lectura para los que creen que el dinero cae del cielo

Merecido sería que la consulta sobre la explotación de petróleo en el parque Yasuní, la ganen quienes quieren que permanezca bajo tierra, porque quienes debían defender su aprovechamiento, irresponsablemente se han despreocupado de buscar respaldo de la ciudadanía, informándole del enorme sacrificio fiscal que ello representa. Me refiero concretamente al propio Presidente de la República, al Ministro de Finanzas y al Gerente de Petroecuador. Que no lo haga el Ministro de Gobierno, explicable porque no se trata de un asunto político sino técnico, pero lo único que han hecho es esperar todos ellos que, en su lugar, se preocupen del tema los medios de comunicación.

Inclusive, la pobreza de las defensas de tales funcionarios han pasado tan desapercibidas que ni siquiera la prensa las ha recogido, como si en el País nos sobrara dinero, pese al enorme represamiento de necesidades impostergables, sin contar con los gastos emergentes en los que debemos incurrir por la corriente del Niño, que en pocos días más afectará principalmente a más de 10 cantones de la costa, más de 165.000 habitantes y un costo estimado de casi US$. 3.000 millones, según lo publica la revista Vistazo del 22 de Junio.

Crítica aparte merece el Gerente del Banco Central quien, faltando horas para que se realice la consulta mencionada, recién informa al País de los estudios, que han realizado sus funcionarios, lo cual por lo inoportuno, es casi una tomadura de pelo a todos. Pensé que solo el Presidente Lasso estaba dormido, pero mi decepción es saber que casi todos lo están.

Iván Escobar Cisneros