Cartas a Quito / 16 de mayo del 2023

La calidad del transporte público

Las autoridades municipales deben estar sujetas también a un control de sus actividades más aún cuando se trata del transporte público un servicio ya en precariedad y falta de control. Deben ser personas que puedan aportar desde su contexto y experiencia, así se podrá evitar graves faltas. Adema el municipio debe socializar estos informes de control que reflejan de manera detallada el estado de estos servicios y más cuando se involucra un aumento económico y así ver de primera mano si se cumplen correctamente.

Desde la perspectiva ciudadana se debe enfocar en medidas concretar e inmediatas para el transporte como: el cumplimiento de las señales de tránsito, velocidad de las unidades, su operación en horas pico, horarios de funcionamiento, habilitar rutas alternas evitando el congestionamiento y un posible convenio y conexión con otros servicios como el ecovia, trole y el metro. Solo así, se podrá agilizar todo el sistema de transporte. Todo esto de puede lograr en un menor tiempo todo los demás cambios se pueden ir implementando de forma paulatina.

El municipio debe invertir en planes de comunicación enfocados a temáticas públicas de mayor interés como en este caso, de esta forma se podrá tener un mayor control de las autoridades incentivando estás practicas.

Kevin Aucancela

Madres a todo terreno

Quiero referirme al artículo publicado por Lucía Vásconez, con el título “Nueve formas para equilibrar la maternidad y el trabajo”, el pasado 13 de mayo. La información que publica en su artículo da el conocimiento de las formas en las que una mujer puede realizar un trabajo, sin escusas ni peros, se mantienen la responsabilidad y las habilidades que como madre se pueden demostrar. Desde hace tiempos las mujeres han buscado la manera de sobresalir, en los medios de trabajo que puedan cubrir las necesidades que viven y que al mismo tiempo sean la unión con el cuidado y crianza de sus hijos, En la actualidad esta es una de las formas de las madres que buscan ser responsables, el completar métodos que las ayude a dividir sus tiempos y obtener una organización estable. Cada ser busca los forma de luchar por sus hijos y por su vida

Anabel Jaque

Los fantasmas vivitos y coleando del Metro de Quito

El alcalde elegido por “Correa” dice “basta de improvisación en el MQ”. Si fue la imposición, improvisación y compadrazgo de “Odebrecht, Lula, Correa, Barrera” y, Rodas que traicionó a Quito como mejor comensal de Correa; luego Yunda, Guarderas y Muñoz, ¿5 administraciones para que funcione? De estudios incompletos, no importó el riesgo del C. Colonial que, en buena hora, “no pasó nada en su construcción” y, ¿en lo futuro, un daño puede afectar a superficie como ha ocurrido en otros metros del mundo? Con quebradas rellenadas al pie del Pichincha, con mayor profundidad no recomendada. Nunca fue una solución “para la movilidad y la transportación”. ¿De $1.500M pasó los $2.000M? Con ticket-ofrecido de “$0.45”, lejos el costo real si el transporte de superficie vale ¿“$0.35” y hay que pagarle por el servicio integrado prometido? Y vía otros tributos los quiteños pagarán el valor real. ¿Vagones del siglo pasado que, no tendrían mantenimiento y reparación del municipio para garantizar su operación, lo que ocurrió en Cuenca con el tranvía? Sólo 22 Km si la ciudad de sur a norte tiene unos 90 km y de este a oeste unos 40 Km con los valles que son parte de la misma. ¿Hay las seguridades debidas para proteger la integridad de los pasajeros por descarrilamiento, incendio, corte de energía…, con salidas de escape, ventilación, asistencia inmediata de bomberos, policía y cruz roja? ¿La tensión-eléctrica es suficiente para un medio que demanda total energía para su movilidad, salas y andenes? “Elefante verde” que, consume kushki para calles con volcanes, soluciones Av. Occidental y Guayasamín, puente Monjas-Vicentina, pasos peatonales, UPCs, SOS al C. Histórico, la periferia, la basura, quebradas, parques, etc. ¿Ineficaz y pelucón el ferrari-verde de Muñoz? ¿Si Quito tuviera como quisiera, “un alcalde no zurdo, sería objetivo de Iza y sus huestes”?

Juan Carlos Cobo Rueda