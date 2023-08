Cartas a Quito / 10 de agosto del 2023

El poder de una raya

Meditaba en la madrugada, cuando aún estaba oscuro, me envolvía un escandaloso silencio que me permitía analizar de manera fría y pausada cómo la geopolítica actúa hasta en el punto más recóndito del planeta; y cómo mi Patria, única, rica, muchas veces controversial, pero llena de oportunidades y gente generosa y noble, se ve afectada también hasta el punto de desangrarla y perder hasta la esperanza.

Otra vez, como en el año 1999, vemos cientos de personas de toda condición social migrando a manera de huida por la crisis económica inducida por el rapaz sistema neoliberal, pero con el agravante de la mortal inseguridad del crimen organizado, enquistado y permitido hasta en las instituciones del Estado. Inseguridad que ha cobrado valiosas vidas no solo de políticos, sino de víctimas colaterales. Mujeres, hombres, niñas y niños cuya pérdida a causa de un proyectil, ha desgarrando familias y a la sociedad en conjunto.

El país ahora se enfrenta a enemigos reales que hay que derrotar contundentemente en las urnas, uno es el Consejo Nacional Electoral, genuflexo al gobierno actual y por medio de este a intereses financieros de Corporaciones que se lucran de los recursos naturales de los países; otro enemigo letal es un sector de la población, que movido por un alarmante complejo de inferioridad, se dejan llevar por la Prensa corrupta y manipuladora, votan por opciones contraproducentes a sus realidades, siendo sectores golpeados por políticas antipopulares de gobiernos neoliberales, votan por estas opciones para sentirse parte de las élites llevados por su baja autoestima.

¡Hermosa coincidencia en el mes de Agosto!

Recordando nuestra Historiografía encontramos un símil interesante; Quito 10 de agosto del 1809, acción táctico política ejecuta primera acción libertaria en Hispanoamérica, del colonialismo opresor; ahora 20 de agosto del 2023, elecciones populares nos darán independencia de la esclavitud del neoliberalismo rapaz, que nos tiene sumidos en el miedo, la inseguridad, la pobreza y la desesperanza.

Los electores en esta oportunidad no podemos tener contemplaciones al votar en tiempo de elecciones. No podemos arriesgar la vida de nuestras familias, no podemos rendir nuestros trabajos a la extorsión, mal llamada vacuna. No debemos poner en manos de improvisados oportunistas la seguridad, la salud, la educación, ni nuestros sueños.

Hagamos conciencia que tenemos el poder en una raya, al marcar nuestro voto, tenemos el poder constitucional de erradicar el crimen organizado transnacional, de marcar el rumbo hacia la paz que permite progreso y equidad, raya libertaria camino a vidas dignas. Trazo de una raya que nos lleva al progreso y a volver a tener orgullo nacional.

Pedro Pablo Jijón Ochoa

Bukele es o no una alternativa para el Ecuador

El Presidente de El Salvador Nayib Bukele es el Gobernante más conocido, no solamente en Latino América y el Caribe, sino inclusive en varios países de Europa por haber llegado a “controlar los desafíos” de grupos tan peligrosos como los Maras, que lograron tomarse una “buena parte del País” implantando sus propias reglas de justicia y vivencia.

En el Ecuador muchos le admiran por su “lucha frontal” contra la delincuencia, terrorismo y narcotráfico, pero también varios le critican “abiertamente” por la violación de los derechos humanos, porque parten del hecho de que las acciones del Gobierno siempre los irrespetan, olvidando que tales prebendas son de “todos los ciudadanos” y no solo de los delincuentes, quizá porque los crímenes cometidos nunca han afectado a las familias de quienes le critican. Pero es diferente la posición de los huérfanos que han perdido sus padres, sus hijos o sus esposos, pese a estar desvinculados de la delincuencia y el narcotráfico.

Aquella frase de que “es preferible tener un culpable libre, que un inocente preso”, ya no es aplicable en aquellos casos en que “todos están contaminados”, sin excepción, por su pobreza; por los ingresos económicos de las actividades ilegales o, hasta por cobrar algún error cometido por otra pandilla. Como dice el filósofo José Ingenieros: “el mayor obstáculo al progreso de los pueblos es la fosilización de las leyes, pues si la realidad social varía, es necesario que ellas experimenten variaciones correlativas”. Y estamos en ese tiempo.

Se exige que los juicios sean “personales y no colectivos”, pero paralelamente se critica que se les tiene mucho tiempo detenidos a los presos, sin justificación porque, sus defensores, sostienen que hay que “partir de su inocencia” y no de que son culpables, apriorísticamente, pues pueden ser inocentes, lo cual solo se sabrá desde luego, después de las investigaciones que realiza la Fiscalía General y no antes

En el caso del Ecuador no creo que debamos “seguir esperando” que se acaben los crímenes, si nadie combate a los delincuentes y narcotraficantes con sapiencia y dureza como en Brasil, donde por la muerte de un policía que solo patrullaba las calles de un barrio, fue acribillado, obligando a los gendarmes a “enfrentar a los criminales”, en sus refugios, lastimosamente, con la muerte de varios miembros de la banda.

Como dice el Gobernador de Sao Paulo, los policías reaccionan “desde el momento en que son hostigados y lo seguirán haciendo”; y, nadie critica al Gobierno de Lula da Silva que de ninguna manera es un gobierno de derecha. Lo lamentable es que en nuestro País, el Presidente “ya está muerto” pero debemos evitar llegar a la situación de inseguridad de El Salvador, donde se han apresado a más de 72.000 “delincuentes maras” en un año.

Iván Escobar Cisneros.,

¿Ser Presidente para qué y con qué?

El rol del CNE es ser una agencia de empleo para el cargo más importante del país LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, el CNE no les pide el currículo a los candidatos, solo sabemos que andan en bicicleta o tocan un instrumento musical, que bailan en la tarima. El código de la democracia ha destruido la democracia, ha permitido que los partidos se alquilen, que se atomicen las candidaturas para ser elegidos por un pequeño porcentaje, con una manada de borregos que creen que el Estado los debe mantener. El CNE ha permitido que los partidos se alquilen ¿No sabemos cuál es valor del alquiler? Esto no es gratis, no hay control de los gastos de campaña, si hay dinero limpio o dinero negro. El CNE debió publicar la hoja de vida de todos los candidatos, ¿no sabemos que hacen? ¿de que viven?, algunos no pagan impuestos, la pregunta más importante a un candidato es ¿Por qué quieren ser presidente? ¿Para qué quieren ser presidente? ¿Cuáles son sus méritos personales? ¿Quiénes serán sus ministros? ¿Cómo van a sufragar sus programas de trabajo? ¿Cómo va a pagar la deuda de la década robada? ¿Qué van a hacer si se niega la irresponsable consulta del Yasuní? Que podemos esperar los ecuatorianos si al presidente lo eligen analfabetos, presos sin sentencia y menores de 16 años que los padres no les dan las llaves de la casa. Creo lo mejor habría sido que el presidente Lasso termine su mandato.

Juan Orus Guerra

Opinión

El ser humano nace con el deseo de complacer y agradar a los demás. Estos actos de bondad generan endorfinas en nuestro cerebro que es un químico de la felicidad. Igual ocurre con los animalitos como un perro al mover la cola y poner su mejor rostro a su sueño o el pingüino macho llevándole la mejor piedra o la más pulida como obsequio a la hembra para poder conquistarla. Pero que ocurre hoy en día en una sociedad materializada donde el hombre deberá hacer un esfuerzo económico para complacer a sus seres queridos a pesar de no tener los recursos , y todo esto para evitar decir NO a sus seres queridos: no tengo, no puedo, no deseo gastar y lo terminan viendo como avaro o mezquino a pesar de contar con una lista de prioridades: salud, arriendo, servicios básicos y estudios. Entonces cuantos NO se necesitan para estar en el punto de equilibrio entre el ingreso y los múltiples gastos.

A nivel de enfoque de género incluso la sociedad mundial y los censos de población hacen referencia al hombre de la casa como cabeza de familia. Esto significa que deberá el de resolver todo tipo de ausencia incluso la económica.

Vivimos un constante “bombardeo comercial” para que el usuario financiero compre o renueve artículos que después pagará con unos excelente “anzuelos” como ejemplo “compre hoy y pague después de 3 meses”. Prácticamente la felicidad está condicionada al nivel adquisitivo o a la capacidad de adquirir cosas materiales con facilidad. Pero olvidamos que nacemos sin nada y morimos sin llevarnos un solo centavo ni para el barquero pero en el ínterin nos mortificamos por coleccionar o acumular tereques Perdiendo el norte del propósito de vida de un ser humano que es ser mejor persona, ser feliz sin condicionamientos y haciendo el bien en sus pensamientos ,deseos y actos.

Gunnar Lundh

¿Señores de las tinieblas, terror y esclavitud del mundo?

En tiempos apocalípticos el mal somete a los ciudadanos dormidos. “La esclavitud del Siglo XXI sobrepasará a todas desde que el hombre piso la Tierra con control, odio, engaño y violencia extrema”. Se expande desde China, Rusia, Corea del Norte, Irán, Cuba, Venezuela, Nicaragua…, con élites infiltradas de Occidente del “NOM”, con “don dinero” desaparecen las pocas “democracias reales”, la tecnología (chips, celulares, inteligencia artificial, robots…), la ciencia, la web, los alimentos, los medicamentos, la guerra, la delincuencia, el narcotráfico, los virus, ideologías que matan a la “Familia de Dios”, etc. El país inmerso en el binomio de Carondelet y olvidan que, se han tomado la Asamblea, alcaldías, prefecturas, referéndums y Cpccs. Políticamente, con el inoperante-cómplice-traidor del siglo para abajo, ciertos medios, religiosos, docentes, encuestadoras, infiltrados en la F. Pública, etc. Aparecenprimeros en las encuestas, “no en pueblos y ciudades”. Si, preguntan al que vende humas, sánduches, ceviches, pan, víveres, cómo votarán sus clientes, es “no a quienes robaron y nos convierten en otra Cubazuela (64 y 24 años de terror)”: Millones de jubilados y afiliados (más familiares), perjudicados por quienes asaltaron y destruyeron el IESS. Miles de afectados del ISSFA e ISSPOL. Miles de médicos despedidos por canje de médicos cubanos explotados por el SSXXI. Miles de profesores perseguidos y reemplazados por pedófilos defendidos por el poder y jueces que, denuncia la película Sound of Freedom (silenciada por autoridades, Big Medios, Techs y Movies, matando la libertad de expresión) Felicitados por D. Trump a favor de la “Familia de Dios”. Miles de docentes universitarios cambiados por cubanos y exigidos con masterados mientras los “zurdos los compran”. Miles de estudiantes que no pudieron ingresar a la universidad e impusieron carreras. Millones de 6 de cada 10 sin trabajo. Miles de padres de familia al volverse adictos sus hijos con la “tabla de droga”. 18M que rechazan y huyen de la violencia desde que sacaron la Base de Manta, fronteras abiertas para el ingreso del perro y el gato, leyes pro corrupción y delincuencia, jueces corruptos y el regreso de Correa. Miles de militares y policías retirados que sufrieron persecución y vieron como desarticularon FF.AA. y Policía. Miles de indígenas acosados, apaleados, encarcelados que les quitaron la sede y la educación bilingüe. Millones que vieron cómo se llevaron las donaciones internacionales, nacionales e IVA del terremoto 2016. Miles de periodistas y empleados de medios acosados y cerrados, etc. 18M de obnubilados civiles, militares y policías culpables del fin de la Patria libre con fraude y la delincuencia, etc. ¿A propósito del célebre y triste 10 de Agosto de 1809, profanado con cárcel, mordaza y yugo por los oscuros en el mismo Bicentenario Libertario? “¿AC 98 a la resistencia por la libertad”? Bolívar: “La esclavitud es HIJA DE LAS TINIEBLAS. Más que por la fuerza, nos dominan con el ENGAÑO. Echemos el miedo a la espalda y salvemos la Patria. Cuando la tiranía se hace ley, la REBELIÓN ES UN DERECHO”. J. Montalvo: “Desgraciado del pueblo donde los jóvenes son humildes con el tirano, donde los estudiantes no hacen temblar al mundo”. J. L. Mera: “Y si nuevas cadenas preparan, la injusticia de bárbara suerte, ¡Gran Pichincha!, prevén tú la muerte de la Patria y sus hijos al fin. Hunde al punto en tus hondas entrañas…, el tirano huelle sólo cenizas y en vano busque rastro de ser junto a ti”. ¡Dios Padre apiádate, despierta, guía y salva al Ecuador y el mundo!

Juan Carlos Cobo Rueda