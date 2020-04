¡Dineros sagrados y coronavirus!

LEA TAMBIÉN

No lo podía creer, me invadió una profunda indignación, cuando en medios de comunicación se daba cuenta de que las adquisiciones para la emergencia sanitaria se estaban realizando con sobreprecio, y el Presidente del IESS manifestaba que aquello se producía porque el “mercado está distorsionado” por efecto del coronavirus.

Se informa que el Contralor ha solicitado al funcionario del IESS toda la documentación del proceso para la auditoría.



Igualmente, los medios de comunicación dan cuenta que en el Sercop se han presentado carpetas de adquisiciones de los años 2012 y 2015 por la compra de materiales que nada tienen que ver con la emergencia sanitaria. Basta de tanta audacia.



Señor Presidente, pónganle la mira a estas adquisiciones de emergencia por medio de la Secretaría anticorrupción y designe veedores representantes de la sociedad civil, porque ya vienen USD 500 millones adicionales destinados a combatir esta epidemia, y que no le suceda al país igual que con los fondos del terremoto de Manabí, que se alzaron con el santo y la limosna y los culpables gozan en las playas de Miami.



Estos hechos me traen a la memoria aquella frase que, con ocasión del terremoto de Ambato de 1949, se escuchaba en las calles: para el pobre la vacuna y para el pillo la fortuna. No, señor Presidente, que se castigue con el máximo rigor a quienes se burlan del sacrificio, dolor y lágrimas de los ecuatorianos.