Que brille la justicia

Es muy importante que los nuevos magistrados de la Corte Nacional de Justicia empiecen su tarea dando muestras de acrisolada probidad, de sus conocimientos académicos y sentido de justicia para actuar con equilibrio y en pro de la vigencia de la Ley y el Estado de Derecho.

Además de esas cualidades (por sus fallos los conoceréis, podríamos parafrasear) es importante que sean independientes y no se dejen mangonear de los poderes políticos, fácticos, económicos y mafiosos que pululan por sacar fallos a su favor y sacar sentencias que les beneficien.



Un primer paso firme y muy positivo es la designación del nuevo Presidente de la Corte Nacional, dignidad que recayó en un juez probo: Iván Saquicela .

Otra tarea pendiente del Consejo de la Judicatura debe ser convocar de inmediato a un nuevo concurso público para completar las plazas de magistrados que faltan.



Sería deseable que el Consejo mencionado publique la hoja de vida, el pago de impuestos y la declaración patrimonial de los abogados que aspiren a ocupar tan altos cargos.



En una democracia si la justicia no funciona y la prensa no es libre para investigar, denunciar y publicar, los demás estamentos no tienen sustento para aplicar el equilibrio de poderes.



Ojalá pronto vuelva a brillar la Justicia, en manos de los nuevos jueces y otros que han demostrado vencer las presiones del poder está la base del crecimiento de nuestra sociedad.