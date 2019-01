Si los árboles surcaran el cielo como las aves

LEA TAMBIÉN

Esta frase es propia de un libro que recrea un mundo diferente, pero no necesariamente el ideal. Sin lugar a dudas, los últimos execrables crímenes han despertado la furia del soberano. El pueblo no solo se siente identificado con ese pecado capital, se percibe indignado, impotente, desprotegido. Es increíble que existan videos de un secuestro, saldado con una madre fallecida. Es asombroso que existan pruebas en un teléfono celular de un horrible acto, y estos mismos aparatos no hayan servido para pedir ayuda. Es indiscutible que las autoridades deben tomar medidas, quizás unas más drásticas que otras, pero, si grabar es más importante que prestar ayuda, no progresaremos mucho, pues no todo depende de una bala percutida con precisión milimétrica. Se refiere a un cambio estructural, que no será de la noche a la mañana.



Fernando Andrade Ortiz