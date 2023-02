¿Quiénes serán los artistas que estarán en el Super Bowl?

La cantante Rihanna lanzó el sencillo Lift me up como parte de la banda sonora de ‘Black Panther: Wakanda Forever’. Foto: cortesía Universal Music

Tito Rosales (I)

El Super Bowl se convirtió en unos de los espectáculos deportivos más atractivos de la modernidad. La mezcla del fútbol americano con la música, la industria cinematográfica, los nuevos métodos del Branding… y un sinnúmero de eventos paralelos le dan un matiz excepcional a este partido que se lo juega una vez al año.

¿Quién será la artista del medio tiempo?

Ya se lo conocía desde septiembre del 2022. En esa ocasión se confirmó que la cantante Rihanna será parte del line up principal del Halftime Show o show de medio tiempo de la NFL, cuando se dispute el Super Bowl 2023 en Arizona, entre Philadelphia Eagles y Kansas City Chiefs. }

¿Quién es Rihanna?

La artista de 34 años nacida en Barbados confirmó su presencia en el evento a través de una publicación en su cuenta de Instagram. Allí, ella sostiene un balón de fútbol americano con su mano derecha.

Rihanna fue convocada a participar en la edición del 2019, pero desistió en apoyo a Colin Kaepernick, exjugador de los San Francisco 49ers.

Kaepernick solía arrodillarse cuando se entonaba el himno nacional de Estados Unidos, y que la liga sancionó posteriormente.

En la edición anterior, los artistas Snoop Dogg, Dr. Dre, Eminem, Mary J. Blige, Kendrick Lamar y 50 Cent se presentaron en el Sofi Stadium, en la recordada final que ganaron Los Ángeles Rams ante los Cincinnati Bengals 23-20.

Rihanna confirmó que tendrá como invitado al rapero Jay-Z, esposo de Beyoncé, con quien prepara un espectáculo sin precedentes. Entre los temas que cantará la artista están: Diamonds, We found love, Work, Love on the brain, entre otros.

¿Habrá otra sorpresa?

Billboard hizo una encuesta sobre qué artistas les gustaría que estuvieran acompañando a Rihanna.

Los fanáticos escogieron a la colombiana Shakira. La barranquillera es una de las artistas más escuchadas en el mundo. Ella obtuvo el 46.88 % de los votos, por delante de Eminem con el 23.71 %.

¿Cuándo se disputará el Super Bowl?

La final de la temporada 2022 se disputará el domingo 12 de febrero del 2023 en el State Farm Stadium en Glendale, al oeste de Phoenix, Arizona.

Los dos equipos Kansas City Chiefs y Philadelphia Eagles se enfrentarán en la casa de los Cardinals.

