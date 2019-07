Zona Azul nocturna ya rige en La Mariscal, en el norte de Quito

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

A partir del miércoles 3 de julio del 2019 regirá también en las noches el Sistema de Estacionamiento Rotativo Tarifado, conocido como Zona Azul, en 294 plazas de La Mariscal, en el norte de Quito.

Este proyecto empezó a gestarse en marzo pasado, en la Gerencia de Terminales y Estacionamientos de la Epmmop, con el fin de ordenar el cobro por uso de plazas de estacionamiento en ese sector de intenso movimiento nocturno.



Hugo Vallejo, director de Terminales y Estacionamientos, explicó que se trabajará con 20 distribuidores autorizados para el cobro de una tarifa de 80 centavos la hora o fracción, desde las 18:00 hasta las 02:00. Las personas de la tercera edad o que tengan algún tipo de discapacidad no pagarán nada, luego de presentar su cédula de identidad o su carnet del Conadis. Este grupo mantendrá contacto directo con la Policía Nacional asignada al sector, con el fin de precautelar la seguridad de los vehículos.



El plan regirá en el perímetro entre las avenidas Colón, Amazonas, Veintimilla y Amazonas. En ese sector se cambió la señalética para informar a la ciudadanía sobre el nuevo sistema nocturno para La Mariscal.



Las personas a cargo tendrán identificativos y el equipo necesario para emitir los comprobantes de pago. Según Vallejo, los distribuidores venían trabajando de forma irregular hasta el momento. "Revisamos sus perfiles, para que se adapten a las necesidades y hagan un trabajo adecuado", explicó.



Luego se realizaron capacitaciones para que sepan cómo ocupar los dispositivos, emitir los tiquetes y controlar el uso de las plazas de estacionamiento que de 08:00 a 18:00 tiene un costo de 40 centavos por hora o fracción. Durante el día, esta tarifa se mantendrá, al igual que la restricción que permite usar una plaza únicamente durante dos horas.



Sin embargo, en las noches, un mismo vehículo podrá ocupar el mismo espacio durante varias horas, a cambio de pagar el valor de 80 centavos por cada una. Ese mismo valor se cobrará los fines de semana y feriados y tampoco habrá restricción por la cantidad de horas que estén en la plaza.



Antes de este plan de ampliación de la zona azul, al menos dos grupos se asociaron para ayudarse en la tarea de cuidar carros y trabajaban en cooperación con la Policía Nacional. El grupo de 15 personas se bautizó como Asociación Parqueo Amigo La Mariscal, lucía uniformes y tenía un sistema de radio para comunicarse con sus colegas. Su trabajo regía de 17:00 a 03:00 y también cobraban una tarifa de 80 centavos.



Ahora son 20 y forman parte del proyecto Vigilante Seguro, que incluyó su capacitación y la entrega de un kit con gorra, chalecos, credencial de identificación y máquinas expendedoras de tiquetes, informó la Epmmop. Además, tendrán tarjetas para llenar manualmente en caso de que no se pueda emitir tiquetes en la máquina, por alguna eventualidad.



Las personas que no paguen el valor por hora, alteren el tiquete o no lo coloquen en un lugar visible deberán pagar una multa equivalente al 5% de la remuneración básica unificada (USD 19,70) y si no se paga en el plazo de cinco días, la multa subirá al 8% (USD 31,52).