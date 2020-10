Cuotas no reembolsables, uno de los requisitos para acceso a vacunas contra covid-19, según Ministro

LEA TAMBIÉN

El acceso a las vacunas contra la enfermedad covid-19, causada por el virus del SARS-CoV-2, implica una serie de exigencias, de parte de entidades que están a cargo de su desarrollo. Una de estas es que los países entreguen una cuota inicial que, independientemente de cómo resulte la dosis no es reembolsable. Así lo aseguró el ministro de Salud Pública, Juan Carlos Zevallos, en entrevista otorgada la mañana de este martes 6 de octubre del 2020 a TVC.

El titular de la Cartera del ramo calificó a este requerimiento como una "consideración difícil". También anotó que la cuota depende del número de población que se inmunizará. "Es de USD 1,60 por vacuna o USD 3,20 por persona porque son dos, en la mayoría de los casos son dos las vacunas, una inicial y un refuerzo que se da después".



Y acotó que si se vacuna a 10 millones de ciudadanos será un costo considerable.



"Estamos haciendo lo posible para que el país no se quede rezagado... No solo se ha hablado con Covax -a cargo de la Organización Mundial de la Salud (OMS)- sino con AstraZeneca (de Londres), con Pfizer (Estados Unidos)".



La fecha tentativa de llegada de las dosis -añadió el Ministro de Salud- será marzo o abril del 2021.



Antes de ello, Zevallos recordó que la pandemia no ha terminado, por lo que instó a la ciudadanía a que evite las reuniones sociales o familiares. "El 99% de las personas usan mascarilla cuando están fuera de casa. El problema son las reuniones".



La pandemia ya ha dejado 142 056 infectados en el país. La mayor cantidad se concentra en Pichincha, con 42 651, Guayas, la más afectada entre marzo y abril, con 20 568, y Manabí, con 9 948.