Zevallos dice que 60% de ecuatorianos se contagiará de covid-19 y denuncia que 401 cajas con mascarillas fueron requisadas en depósito

Por medio de una cadena nacional, el ministro de salud pública del Ecuador, Juan Carlos Zevallos se refirió la tarde de este 3 de abril del 2020 a la emergencia sanitaria del covid-19 en el país. En el informe aseguró que se estima que un 60% de la población del se contagiará de la enfermedad. También dio a conocer que 401 cajas con 35 240 mascarillas N95 y R95 fueron requisadas.

"No puedo esconder mi indignación", dijo Zevallos sobre el hallazgo de las mascarillas en un depósito. Estos insumos, que son clave para la protección de personal de salud que trata a infectados de covid-19, ingresaron al país "hace más de una semana. No se desaduaniza, pese a que todos los procesos están simplificados para la importación de este tipo de insumos", aseguró.



De acuerdo con las declaraciones de Zevallos, el importador de las mascarillas "dice que no ha solicitado la mercadería". El Ministro calificó el acto de "vandalismo" y dijo que no se permitirá "bajo ningún concepto que se especule en el país, menos aún en estos momentos tan críticos".



La autoridad dio la disposición para que estos insumos sean distribuidos en los hospitales que requieran mascarillas "con mayor urgencia".



En su intervención, Zevallos dijo que "varias personas en el país están incumpliendo" las restricciones de movilidad y las órdenes de aislamiento social "poniendo en peligro su propia vida y el bienestar de sus familias". Aseguró que estas medidas son las recomendadas por profesionales de la salud pública del mundo para frenar la propagación del covid-19, una enfermedad que se transmite de persona a persona.



"La comunidad científica y médica sigue investigando sobre la covid-19 para estimar qué va a suceder en los próximos meses. Aproximadamente un 60% de la población ecuatoriana será contagiada. Tenemos que tener esta realidad", dijo.



Sin embargo, el Ministro aseguró que "la buena noticia es que 9 de cada 10 ecuatorianos que han sido contagiados tendrán síntomas leves o no tendrán ningún síntoma. Lo indispensable es prepararnos y acostumbrarnos a esta nueva realidad que estamos viviendo", aconsejó.



Pese a que hay varios laboratorios que trabajan en el desarrollo de una vacuna, "pasarán varios peses para contar con una", dijo el Ministro, pues la mayoría de las iniciativas se encuentran en fases experimentales.



Para diagnosticar el covid-19 en Ecuador se utilizan pruebas rápidas y PCR. "Con el nuevo equipo que hemos instalado tenemos capacidad, a través del Inspi, de tomar 1 400 muestras por día, no solamente de tomar sino de procesarlas", dijo el Ministro quien añadió que se autorizó a 17 laboratorios privados del país a realizar pruebas y a 33 establecimientos de salud a tomar muestras en domicilios. "Quiero aclarar que estas son pruebas diagnóstica, las pruebas no son cura ni son vacuna".



Ecuador recibió 20 000 reactivos de pruebas más, 10 000 mascarillas y cinco respiradores como aporte de la empresa Alibaba de la República Popular China, confirmó el Ministro quien resaltó que 71 pacientes han sido dados de alta médica. "Todos guardaron cuarentena y por fin pueden integrarse a sus labores cotidianas. Esto nos motiva".









El Ministro contó que este 3 de abril realizó un recorrido por Babahoyo junto al vicepresidente Otto Sonnenholzner y a autoridades locales para constatar la atención del Hospital General Martín Icaza y destacó el trabajo de los médicos, enfermeras y personal de salud. "Son nuestros héroes anónimos que demuestran lo valioso del ser humano", concluyó