Ecuador ha dado 'mensajes claros' a países del EFTA, dice ministro encargado de Comercio Exterior

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Yuri Parreño, ministro encargado de Comercio Exterior, afirmó la mañana de este jueves 20 de junio del 2019 que Ecuador ha dado "mensajes claros" para tranquilizar a los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA, por sus siglas en inglés).

Esto luego de que se conociera que la implementación del acuerdo comercial suscrito el 25 de junio del 2018 con ese bloque tendrá que esperar porque la Corte Constitucional (CC) emitió un dictamen -el 30 de abril pasado- en el que declara la constitucionalidad del Acuerdo de Asociación Económico Inclusivo entre Ecuador y la EFTA, salvo el capítulo 6, referente a contratación pública.



De acuerdo con Parreño, la mañana de este jueves se habló en el Ejecutivo sobre el tema y refirió que están en constante conversación con la CC. "Estamos seguros que esto lo vamos a superar".



Afirmó que a los países miembros del EFTA les "hemos mandado el mensaje claro de que en el mismo acuerdo consta que no debería tener preocupaciones por esto" y que hay que hacer un trabajo hacia adentro para que se "mantenga todo como siempre ha estado".



Dicho acuerdo comercial, en su artículo 6.4, establece que en una contratación cubierta cada parte concederá, a las mercancías y servicios de la otra parte, así como a proveedores, “un trato no menos favorable que el concedido a las mercancías, servicios y proveedores nacionales”.



A criterio de la Corte, esto se contrapone con el artículo 288 de la Constitución, el cual señala que en las compras públicas se “priorizarán los productos y servicios nacionales”, especialmente a los de la economía popular y solidaria (EPS), y de las micro, pequeñas y medias empresas (mipymes).



"Este es un tema que debe ser tratado donde corresponde", puntualizó Parrales. La EFTA está conformado por Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein, países que no forman parte de la Unión Europea (UE).



El funcionario, además, se refirió también al encargo presidencial tras la renuncia de Pablo Campana. Dijo que hay una ruta marcada, grandes planes de desarrollo. "La idea es continuar". Estas declaraciones las dio antes de la inauguración del Centro de Distribución de Almacenes Tía, en el cantón Lomas de Sargentillo en Guayas.