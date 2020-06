Alcalde Quito dedica tuits a 'amigos y enemigos' y dice que no será candidato a nada

LEA TAMBIÉN

El alcalde de Quito, Jorge Yunda, dijo que “no será candidato a nada”. La noche de este jueves 11 de junio del 2020, escribió un mensaje sobre este tema en su cuenta de Twitter.

Yunda dijo: “Para los amigos, yo no soy objeto de ninguna investigación, no han allanado ningún domicilio de mis familiares, camino libre sin seguridad por las calles de mi ciudad, sigo preocupado por la crisis sanitaria y seguiré trabajando para salvar vidas, no seré candidato a nada”.



Inmediatamente después, escribió otro mensaje ‘para los enemigos’: “Nunca busque tenerlos, soy un hombre humilde pero he trabajo siempre, tengo resuelta mi vida y de mis generaciones, mi popularidad les asusta, no seré candidato, dejen el ataque y propongan ideas, con odios no sacamos nada, nunca he robado ni lo haré jamás”.

Este pronunciamiento se da en medio de cuestionamientos al Municipio de Quito por presuntos casos de corrupción en medio de la pandemia del covid-19. Uno de ellos tiene que ver con la compra de insumos de protección con sobreprecio por parte de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps).



Desde el 8 de junio pasado, Luis Gómez asumió la gerencia de la Epmaps después de que Guido A. fue detenido para investigaciones por ese caso.



También hubo una denuncia por transferencias fraudulentas de las cuentas de la empresa municipal. Dichas transacciones se dirigían a bancos en Estados Unidos y en Hong Kong, por un total de USD 1,3 millones.



Yunda publicó el tuit a las 19:20. Hasta las 20:30 de hoy, el pronunciamiento había recibido 238 retuis y 1 113 me gusta.



Entre los mensajes de respuesta se evidenciaron cuestionamientos hacia los colaboradores del Alcalde de Quito. El usuario Andrés Aguirre escribió: “Escoja mejor a sus colaboradores nomás (gente honesta). Nada más se le pide”.



Otro usuario, Esteban morales tuiteó: “Mi apoyo total @LoroHomero gracias por el trabajo incansable que ha realizado por Quito”.