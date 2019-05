Yasunidos prepara plantones semanales para que den paso a la Consulta Popular

LEA TAMBIÉN

La tarde de hoy, el colectivo Yasunidos realizará un plantón en las afueras del Consejo Nacional Electoral (CNE). Exigen a esa entidad que se realice la consulta popular sobre la explotación de ITT, después de la resolución del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (Cpccs-t).

Benito Bonilla, uno de los voceros de Yasunidos, señaló que la idea es preparar plantones semanales para presionar a que Diana Atamaint, presidenta del CNE, convoque a una sesión en la que se trata la resolución del Cpccs-t.



El 20 de marzo pasado, el Pleno del Cpccs-t conoció el informe sobre el caso de las firmas recolectadas para la iniciativa de la consulta popular. Su resolución fue declarar que los vocales cesados del Consejo Nacional Electoral (CNE) violaron los derechos de participación de los firmantes que respaldaron la iniciativa de Consulta Popular en el Ecuador, para preguntar sobre la explotación o no del petróleo del bloque 43 ITT.



Con base en eso exhortó al CNE a continuar con el trámite para la realización de la consulta popular que impulsó Yasunidos.



Desde esa fecha, el CNE no se ha pronunciado sobre esa resolución por lo que Yasunidos presentó un exhorto la semana pasada. Bonilla dijo que después de la resolución del Cpccs-t había 30 días para tratar esa decisión pero no ha existido respuesta.



La tarde de hoy habrá presentación de artistas nacionales durante el plantón. Esperan que el evento dure cerca de dos horas.