Yaku Pérez: ‘La democracia está herida, hoy se consumó el fraude’

El candidato presidencial de Pachakutik, Yaku Pérez, dijo que “la democracia está herida, la democracia está a punto de enlutarse, hoy se consumó el fraude”, a las 18:00 de este miércoles 10 de febrero de 2021.

Fueron sus primeras reacciones cuando conoció que el postulante Guillermo Lasso, de la alianza Creo-PSC, lo aventajaba con un estrecho margen, con el 97,06% de las actas computadas en la página web del Consejo Nacional Electoral (CNE).



Lasso alcanza el 19,63% de votos, lo que equivale a 1 770 306. Pérez, en cambio, suma 1 769 282 votos válidos, que equivalen al 19,62%. Es decir, existen solo 1 024 votos de diferencia.



Pérez dijo que era “una tristeza” que todo lo que había dialogado con las autoridades de la Delegación Electoral de Guayas, entre el martes 9 y miércoles 10 de febrero, para transparentar el proceso de reconteo de las actas inconsistentes. “Fue un vil engaño”.



“Estamos ante un teatro de mal gusto. Una caricatura de democracia, dejaron todo para el final para consumar el fraude”, señaló a los medios de comunicación en los exteriores de la Junta Electoral del Guayas, en el norte de Guayaquil.



Luego se dirigió a sus simpatizantes, encaramado en las rejas que se ubicaron para resguardar el perímetro electoral. Les dio los mismos argumentos. Su discurso terminó cuando comenzaba un torrencial aguacero en esa zona de Guayaquil.



Según Pérez, se había logrado la suspensión temporal del proceso, hasta ponerse de acuerdo con la Junta, ya que no se permitía el ingreso de celulares a los delegados del partido, además, no se mostraban las actas P1, que es la partida de nacimiento de la junta receptora del voto (JRV).

Simpatizantes de Yaku Pérez se concentraron en los exteriores de la Junta Electoral del Guayas. Foto: Enrique Pesantes / EL COMERCIO

“No aceptan mostrar las actas P1, ahí está el fraude, las originales que son el acta de nacimiento. De 12 mil actas, el 30% pasó sin actas P1. Cayeron en la trampa también ellos, cuando hicieron leer en la reunión los artículos 23 y 24 del reglamento, que dicen que deben extraerse todas las actas; si no hay a P1 con qué cotejamos”. Añadió que los delegados de la alianza Unes y de Creo no lo permitieron supuestamente.



Pérez anunció que pedirán a la Contraloría General del Estado una auditoría forense electoral de las juntas provinciales de Guayas, Manabí, Esmeraldas, Los Ríos, El Oro y Pichincha. Además, la apertura de las urnas para ver las actas voto a voto en esas provincias.



Hasta las 18:00 el proceso de reconteo de votos de 948 actas la dignidad presidencial con inconsistencias no se había retomado en la Junta Electoral del Guayas, luego del receso que inició a las 14:00 de este 10 de febrero del 2021.



La autoridad electoral provincial había suspendido la jornada tras un pedido de Pérez, quien había denunciado más temprano supuestas irregularidades en el proceso de revisión de actas.



Julio Candell, presidente de la Junta Electoral de Guayas, explicó que durante el receso se ordenó que se culminara el trabajo de revisión en paquetes abiertos. También dispuso la suspensión del trabajo en el centro de cómputo y que se imprima un reporte de la jornada para que sea entregada al postulante.



En tanto, en los exteriores de la Junta se intensificó la presencia de policías y militares ante la presencia de simpatizantes del movimiento indígena.



Pasadas las 17:45 se conoció que Pérez había pasado a un tercer lugar y superado por Lasso, los simpatizantes empezaron a gritar: "si Lasso gana, el pueblo se levanta".



Con tambores y pitos arengaron el ambiente, bajo un canicular sol. Muchos llegaron desde provincias como Chimborazo y Cañar.