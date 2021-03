Xavier Hervas se afilió a la ID y pidió no anular el voto en la segunda vuelta

La Izquierda Democrática (ID) se renueva, después de la primera vuelta de las elecciones generales. Xavier Hervas, excandidato presidencial por el partido naranja, se afilió oficialmente a la organización, este sábado 20 de marzo del 2021.

Después de lograr la cuarta votación más alta en los comicios (15,68%), Hervas oficializó su vinculación a la Lista 12 e invitó a los ciudadanos a que se sumen a la organización. “Yo soy parte de la ID desde que me honraron para ser candidato a la Presidencia. Lo que estamos haciendo es renovando, oficializando esa vinculación, con una invitación a todos ciudadanos para que participen con esa visión de aportar al país desde la política pública”.



En la víspera del debate presidencial obligatorio entre Andrés Arauz (Unes) y Guillermo Lasso (Creo-PSC), Hervas llamó a no anular el voto y analizar las agendas de los aspirantes. “No perdamos el derecho que tenemos en democracia al voto, que no votemos nulo … la política se ha relacionado al candidato, a la persona, pero la política tiene que relacionarse a las agendas, al país que queremos construir”.



El objetivo de la ID, según Hervas, es involucrar a los ciudadanos con la intención de proyectar un cambio en la forma de hacer política. “Que no sea una política de personas, caudillos, sino participativa”. Se anunció que Hervas empezará a recorrer las provincias de Ecuador para “encontrarse” con quienes le dieron el voto y “reafirmar las agendas que le urgen al país”.



Este sábado 20 la ID prevé efectuar una campaña de afiliación masiva en el sur de Quito. “La posición de la ID que llevaremos a los ciudadanos es que nos unamos, que no permitamos que los políticos tradicionales nos sigan dividiendo”.