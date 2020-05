Los vuelos domésticos a Quito, Cuenca, Manta y El Coca están ratificados

LEA TAMBIÉN

Latam Ecuador y Avianca tienen listos sus protocólos de bioseguridad para reanudar sus operaciones desde el lunes 1 de junio de 2020. Esta última aerolínea, por ejemplo, anunció que reactivará -inicialmente- sus operaciones con 36 vuelos semanales a las ciudades de Quito, Guayaquil, Manta y El Coca.

Para ello, habilitó aviones Airbus A319, con capacidad para 120 pasajeros, 12 en cabina ejecutiva y 108 en cabina económica.



De lunes a viernes tiene previsto volar entre Quito y Guayaquil a las 06:30 y retornar a las 08:15. En esta ruta, también, tendría un vuelo en las tardes de lunes a domingo.



Entre la capital de la República y El Coca, en cambio, volará el martes 2, miércoles 3 y jueves 4 de junio. Saldrá desde Tababela a las 10:00 y regresará a las 11:35.



Hacia Manta, por su parte, servirá el lunes, viernes y domingo. Despegará de Quito a las 10:00 y saldrá de la ciudad manabita a las 11:40.



En cambio, la aerolínea Latam anunció que volará inicialmente desde Quito hacia Guayaquil y Cuenca. En esta última saldrá de Quito a las 07:10 y despegará desde el aeropuerto de la capital azuaya a las 09:04, el lunes 1 de junio y el miércoles 3 de junio. El viernes 5 volará en la tarde. Para la siguiente semana tiene previsto aumentar las frecuencias y operar los lunes, martes, miércoles y jueves.



Entre Quito y Guayaquil se tiene previstos vuelos desde el Mariscal Sucre a las 07:00 y el regresaría a la capital a las 08:54, el lunes 1 y el miércoles 3. Además, se planifica una operación diaria, en las tardes del viernes 5 y domingo 7 de junio.



Según el presidente de la Asociación de Representantes de Líneas Aéreas del Ecuador (Arlae), Marco Subía, las aerolíneas están preparadas para reanudar sus actividades del lunes 1 de junio y brindar las mayores seguridades a los usuarios para evitar los contagios de covid-19.



Sobre el anuncio realizado por la alcaldesa de Guayaquil, Cynthi Viteri, de que se reanudatrán los vuelos nacionales en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo desde el 15 de junio y los internacionales desde el 1 de junio, Subía no entiende cuál es la diferencia entre los unos y los otros. “El aeropuerto ha seguido los protocolos necesarios, al igual que Quito, Cuenca, Manta y las otras ciudades. No comprendo su posición”. Aún no existe una ratificación o anuncio del COE nacional para el caso de Guayaquil.



En el caso de los vuelos internacionales, Subía dijo que la reanudación dependerá del COE nacional y del resto de gobierno. Inicialmente, podría efectuarse con los países que no han cerrado sus terminales aéreos como Estados Unidos, Chile o México.

En cambio, con Panamá, España o Colombia se abrirían entre julio y agosto de 2020, pero nada está confirmado, aclaró Subía.



Sobre las medidas de bioseguridad, el director ejecutivo de Latam Ecuador, Daniel Leng, dijo que garantizan la seguridad en las terminales, uso obligatorio de mascarillas y sus aviones cuentan con filtros de alta tecnología que permiten la recirculación del aire en tres minutos, en toda la cabina. Además, se reducirá el servicio a bordo para minimizar la interacción con la tripulación.