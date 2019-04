Cynthia Viteri contará con un bloque mayoritario en el Concejo Cantonal

LEA TAMBIÉN

Cynthia Viteri es la virtual alcaldesa de Guayaquil tras haber recibido 714 369 votos, el 52,60% de los sufragios. Pero ella, quien sucederá a Jaime Nebot, tras 19 años de gestión, logró además un bloque consolidado en el Concejo Cantonal: alcanzó 12 de los 15 escaños que se disputaron.

Ese escenario le garantizará la gobernabilidad para trabajar en los frentes que ofreció en campaña, según algunos de los ediles electos por la alianza Partido Social Cristiano-Madera de Guerrero (PSC-MG). Entre los temas están la movilidad, la expansión de servicios básicos, incentivar el turismo, la lucha contra el consumo de drogas, educación, salud.



Los comicios del pasado 24 de marzo modificaron la conformación del Concejo Cantonal. Viteri tendrá dos concejales más que los 10 que ganó Nebot en las seccionales del 2014. El correísmo entró en escena con dos escaños con Fuerza Compromiso Social y la alianza Centro Democrático-Democracia Sí, que auspició la candidatura de Jimmy Jairala, se estrenó con uno.



En la otra orilla, el movimiento oficialista Alianza País (AP) no logró los votos necesarios y perdió los cinco cupos que había ganado en los comicios de hace cinco años.

Cynthia Viteri presentó el pasado 25 de marzo a los 12 virtuales concejales del PSC-MG, de acuerdo a los datos del CNE. Foto: Mario Faustos / EL COMERCIO

La alcaldesa, que es la segunda mujer en la historia del cantón, se mostró congratulada por los resultados. Afirmó que “la victoria abrumadora” le permitirá trabajar junto a su equipo en los temas que planteó en la jornada proselitista.



Jorge Rodríguez, quien encabezó la lista del PSC-MG en la circunscripción tres, que abarca 13 parroquias céntricas, adelantó que Viteri les ha pedido que cada concejal se haga responsable de un sector. En este distrito la lista 6 alcanzó los 4 escaños que se disputaron.



En ese sentido, explicó que hay una triple prioridad: construir los centros de rehabilitación para personas que consumen estupefacientes, poner en marcha el plan Más Seguridad y el fomento del empleo y el emprendimiento.



En el caso de su distrito, dijo que en la parroquia Letamendi hay un problema grande por el consumo de droga. Allí, por ejemplo, se trabajará en la campaña Dale un golpe a la h para reducir el consumo a través de políticas de prevención que incluyan el arte, deporte, cultura y otros oficios.



Mayra Montaño –conocida como ‘La Bombón’- coincide en que trabajará para concretar la edificación de centros de rehabilitación. También por convertir a la policía metropolitana en “más humana”. Ella resultó ser la concejal más votada del cantón.



“Además, vamos a canalizar proyectos para los trabajadores informales, el hambre y la necesidad no tienen ideología, los vamos a ayudar para que no sientan que son estorbo en una ciudad progresista y que tiene lineamientos para crecer”.



Respecto a los tres concejales que serán de minoría, después de la posesión, el próximo 14 de mayo, Rodríguez refirió que se continuará abriendo el abanico para las propuestas y proyectos que provengan de ellos en beneficio de la urbe.



“En la actual administración se ha registrado que el 90% de las votaciones han sido por unanimidad, vamos a seguir en esa línea”, indicó.



Desde el correísmo se reconoce la nueva correlación de fuerzas. Lídice Aldas ganó la reelección, en el 2014 había llegado al Concejo con AP, movimiento del cual se desafilió tras el rompimiento en enero del año pasado.



Aldas dijo que el año anterior fueron minoría en el Concejo, pero que trabajaron en varios temas que retomarán ahora, como la legalización de terrenos en todo el cantón. “Fue difícil trabajar en minoría, pero se pudo”.



Una de las primeras acciones que tomará junto a su compañero Terry Álvarez, será no participar ni proponer postulante para la vicealcaldía.



Viteri precisó que aún no han conversado sobre esa elección. Sin embargo, se ha conocido que Luis Almeida, Josué Sánchez y Jorge Rodríguez suenan para ese cargo en el PSC. El vicealcalde será elegido mediante una votación de los miembros del Concejo del bloque más numeroso.



En AP, en cambio, el panorama es distinto. “El espeso lodo del gobierno de Rafael Correa cayó sobre nosotros, originando una confusión entre el anterior movimiento País formado por el correato y el nuevo País donde están los auténticos líderes y dirigentes populares”, dijo su director en Guayas, Rommel Salazar.



Añadió que ahora el gran reto es el trabajo de masas que tiene que ser reiniciado.