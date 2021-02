Cynthia Viteri: ‘Necesitamos inmunizar al menos al 30% de la población’

La alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, insiste en el pedido al Gobierno Nacional para que autorice al Municipio la compra de vacunas contra el SARS-CoV-2. Este lunes 22 de febrero de 2021 aseguró que esa es la única alternativa para volver a “una relativa normalidad”.

“No podemos seguir, sencillamente, conteniendo esta pandemia sin solucionar el fondo de la misma. No le podemos pedir a la gente que siga encerrada. La gente tiene que trabajar, quiere recobrar su libertad y esto solo se puede hacer trayendo las vacunas, libremente”.



Viteri detalló que desde el año pasado el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) cantonal ha conformado mesas técnicas en lo legal, en la parte médica y en asesoría externa especializada en vacunación masiva. Bajo este mecanismo, dijo, mantienen contacto con tres farmacéuticas.



“Esto para definir los tiempos y logística necesaria para lograr la inmunización de al menos el 30% de la población”, indicó. Es decir, el objetivo es alcanzar un poco más de 817 000 vacunados en Guayaquil.



Con el respaldo de los sectores empresariales y médicos, las autoridades municipales enviaron una carta al presidente Lenín Moreno el pasado 18 de febrero. En el documento piden la libre importación de vacunas para Guayaquil y que el Gobierno mantenga la regulación y el control de precios para garantizar la compra. Sin embargo, Viteri aseguró que hasta este mediodía no recibía una respuesta.



El último informe epidemiológico del Cabildo revela un aumento de todos los indicadores de covid-19. A mediados de enero, cuando los casos comenzaron a subir, el cantón reportaba siete muertes por día. Desde la semana anterior son 15 fallecidos, en promedio diario, con diagnóstico de coronavirus.



Los espacios en UCI son escasos. Las unidades del IESS están al 100%, las clínicas privadas reportan un 97% de ocupación, mientras que las salas del Ministerio de Salud Pública registran entre un 95 y 100%.

“Como alcaldesa voy a insistir todos los días en que me permitan salvarle la vida a la gente. La gente ya no puede estar encerrada, no podemos seguir con el ritmo de los feriados; cada fecha es una preocupación. Ahora ni siquiera estamos viviendo los efectos del Carnaval”, dijo Viteri.