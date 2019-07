22 personas fueron señaladas en el marco del caso Sobornos

LEA TAMBIÉN

El caso sobornos tomó un nuevo giro el pasado jueves 25 de julio de 2019. En la tarde, la Fiscalía General del Estado pidió a la Corte Nacional de Justicia que fije día y hora para vincular a 22 personas a este expediente, en el que se investigan los aportes ilegales a las campañas de Alianza País (AP).

La Fiscalía aseguró que en ese grupo aparecen funcionarios públicos y empresarios.



En la lista están, por ejemplo, Rafael Correa, Jorge Glas, Viviana Bonilla, Christian Viteri, entre otros.



El Código Penal (art. 593) señala que este tipo de audiencias se realiza con la participación directa de las personas vinculadas o sus abogados.



Hasta el momento solo estaban procesadas Pamela Martínez, Laura Terán, Alexis Mera y María de los Ángeles Duarte.



Todos eran parte del correísmo y, según las investigaciones, tuvieron relación directa con los aportes ilegales que empresarios entregaron al movimiento de Rafael Correa. Por eso son investigados por los delitos de cohecho, tráfico de influencias y asociación ilícita.



Dentro de las investigaciones, el exdirectivo de Odebrecht en Ecuador Geraldo Pereira de Souza se presentó ayer en la embajada de Ecuador en Sao Paulo, Brasil, y entregó su versión.Por videoconferencia se conectó con las oficinas de la Fiscalía, en Quito, y a puerta cerrada narró detalles de su acercamiento con Martínez.



La diligencia duró 20 minutos y luego los abogados que asistieron contaron que Pereira reconoció haber entregado “algunos sobres” a Martínez, por pedido del exrepresentante de Odebrecht en el Ecuador, José Conceição Santos.

“Ha comentado que conoció a Pamela Martínez y que por disposición de su jefe, en más de una ocasión se acercó a su oficina y le entregó sobres, pero que desconocía cuál era su contenido”, sostuvo Fausto Jarrín, abogado de Mera.



Édgar Molina, abogado de Martínez, aseguró que la versión de Pereira confirma lo dicho por su cliente. En junio, ella contó haber recibido dinero en efectivo, a través de sobres manila y que esos fondos eran de Odebrecht para AP.



Luis Muñoz, abogado de Laura Terán, otra procesada, también acudió a la diligencia.



Poco antes de que esta comenzara denunció que su cliente fue víctima de un atentado. Según el jurista, desconocidos dispararon hacia la casa de Terán, desconectaron la luz y dejaron una nota.



El abogado manifestó que este ataque se produjo la madrugada de ayer, después de que Terán acudiera a una diligencia.



En un comunicado, la Fiscalía repudió este hecho. “Tomamos esta cobarde acción como una pauta de que estamos en el camino correcto”. La Institución informó que se tomaron medidas para garantizar la seguridad de quienes participan en esta investigación.



El caso Sobornos también se investiga en la Asamblea Nacional. Ayer, fue citado Galo Mora, exsecretario ejecutivo de AP. Él compareció por videoconferencia desde México, en donde ahora reside.



Dijo que durante el año que fue directivo de AP entregó información sobre ingresos y egresos del presupuesto del movimiento a la comisión de organizaciones políticas del Consejo Nacional Electoral.

“Yo jamás he tenido contactos con empresarios, con empresas ligadas o no con el Estado. Mi función ha sido exclusivamente la de una representación legal, política y de formación política del movimiento Alianza País”, dijo Mora.



El asambleísta Fausto Terán le preguntó si recibieron fondos a través del Instituto de Pensamiento Político.



Pero Mora afirmó que en el tiempo en que fue directivo del movimiento oficialista no hubo tal Instituto y que solamente operó una Secretaría de Educación Política.



Los nuevos inculpados serán: el expresidente Rafael Correa y el exvicepresidente Jorge Glas; los exministros Vinicio Alvarado y Walter Soliz; el exasambleísta Christian Viteri y la asambleísta Viviana Bonilla. Además, María Augusta E., Yamil M., Italo C., Francisco N., Alberto H., Victor F., Ramiro G., Edgar S., William P., Pedro V., Du Yeon Ch., Napoleon S., Rafael C., Cai R.,Teodoro C. y Jose V. R.