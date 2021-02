Adherentes de Yaku Pérez harán vigilia fuera del CNE para esperar pronunciamiento sobre actas objetadas

A Yaku Pérez, candidato presidencial de Pachakutik, le cantaron el ‘cumpleaños feliz’ en español, inglés y kichwa al mediodía de este viernes 26 de febrero del 2021 en el Parque El Arbolito, centro-norte de Quito.

El aspirante presidencial del movimiento indígena cumplió 52 años, el mismo día que el Consejo Nacional Electoral (CNE) debe tratar el pedido de objeción de Pachakutik, que cuestiona alrededor de 20 000 actas con supuestas inconsistencias de la primera vuelta de las elecciones.



Según los resultados proclamados por el ente electoral, Andrés Arauz (Unes) y Guillermo Lasso (Creo-PSC) pasan a la segunda vuelta. Pérez obtuvo la tercera votación más alta, pero insiste en un supuesto fraude.



El Pleno del CNE está convocado a las 17:00 para tratar el pedido de objeción. La sesión será presencial. Adherentes de los movimientos Pachakutik, Unidad Popular y de organizaciones indígenas y sociales se concentraron en el Parque El Arbolito para marchar hacia el CNE y permanecer en vigilia.



Pérez pide el recuento de votos de las 20 000 actas que objetaron, pero denuncia una supuesta validación sin la presencia de delegados de su movimiento.



“Solamente el 30% o 40% de actas se validó, ahora vamos a ver cuál es el informe técnico- jurídico del CNE, ojalá no vengan con subterfugios”. Pérez también denunció que no se permitió el ingreso a Quito de buses con adherentes de Pachakutik y habló de cierres viales en Azuay.



Virna Cedeño, compañera de fórmula de Pérez, también estuvo en el Parque El Arbolito. La aspirante reapareció tras superar el coronavirus e insistió en un supuesto fraude que no solo afectaría a su candidatura, “sino a toda la democracia”.

Según el binomio, si no obtienen una respuesta favorable en la objeción, acudirán al Tribunal Contencioso Electoral (TCE). Asambleístas electos de Pachakutik hablaron de solicitar al Tribunal la destitución de los cinco vocales del Consejo Nacional Electoral.