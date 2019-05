Exsecretario de la Presidencia de Ecuador, agredido en una cafetería

LEA TAMBIÉN

El hombre fornido con camiseta naranja sin mangas y pantalones cortos negros se aproxima hasta una mesa y agrede. “Sí me conoces; me quisiste hacer daño. No te rompo la trompa y la cabeza porque aquí hay damas”, dice y suelta un manotazo sobre el rostro de Vinicio Alvarado, sentado en una silla, en shock por el ataque.

El hecho se registró en una cafetería de Guayaquil y fue registrado en un video que se viralizó la noche del jueves 16 de mayo del 2019 y este viernes 17 en las redes sociales.



“Así se le dio a tu hermano, así te voy a dar. Yo soy un hombre decente”, continúa el agresor, de pie, entre las mesas de una cafetería, donde hay más comensales, que solo observan, distantes, temerosos.



Alvarado fue un hombre de confianza de Rafael Correa durante su mandato presidencial en Ecuador entre enero del 2007 y mayo del 2017. En ese lapso, fue secretario de la Administración Pública en Carondelet, ministro de Turismo y ministro de la Producción.



"¿Y ahora? ¿Ya no eres Dios, no?”, continúa el agresor y escupe en la cara al exfuncionario. “No te parto la cabeza porque hay tanta gente aquí; pero mírame, acuérdate, sabes muy bien quién soy”, arenga, mientras otro hombre, también con camiseta sin mangas, camina por detrás de Alvarado y el hombre que filma el ataque también insulta.



El video muestra cómo el exfuncionario se quita los lentes y se lleva la mano a la cara, sentado, en una mesa donde hay vasos con café. Lo acompañan una mujer y un hombre, sorprendidos, sin reaccionar.



El 12 de mayo del 2018, Carlos Alvarado Espinel, el hermano menor de Vinicio Alvarado, fue golpeado después de un juego de hockey en Guayaquil. "Pídeme disculpas", le decía su agresor, filmado en un video que mostraba a Carlos Alvarado reducido en el piso, con contusiones en el rostro, mientras era golpeado una y otra vez.



“Tu hermano como niña fue a ponerme una denuncia, que se la mandaron abajo”, estepa el agresor a Vinicio Alvarado en la cafetería el 16 de mayo del 2019, antes de caminar alrededor de la mesa y soltar otro manotazo sobre la cara del exfuncionario. Entonces, en el video se ve que el hombre de camiseta naranja se retira.



En redes sociales como Twitter, académicos de Derecho cuestionaron el uso de la violencia como mecanismo para la resolución de conflictos. Farith Simon, decano del Colegio de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ), escribió: “No puedo apoyar una acción así, me espeluzno solo de pensar si todos actuaríamos bajo la misma lógica de ese agresor”.



Efrén Guerrero, decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica (PUCE), escribió: “Nos estamos portando igual que aquellos que nosotros rechazamos. No solo es un simbolismo banal y vulgar. Muestra que no podemos resolver los conflictos de otra manera que no sea la violencia”.