Orden de captura para Ricardo Patiño: Salí del país en absoluta legalidad

La primera alerta la lanzó el viernes 12 de abril del 2019. Ese día, el excanciller Ricardo Patiño dijo en la cadena CNN que debía pensar “seriamente” si se quedaba o no en Ecuador, pues aseguró que “hay tanta ilegalidad y tanto abuso del derecho”. El jueves 18 de abril de 2019 se confirmó que el exministro del régimen de Rafael Correa abandonó el país vía terrestre; salió rumbo a Perú a las 18:21 del miércoles 17.

La noche del jueves 18, después de que el juez Flavio Palomo ordenara su prisión, Patiño publicó un mensaje en video. “Yo salí del país en absoluta legalidad. No había ninguna orden de detención en mi contra. Sí nos imaginábamos que podía pasar”, dijo en el clip que dura ocho minutos y 20 segundos.



“Es claramente persecusión política”, añadió Patiño. “Hace pocas horas un juez penal de Latacunga ha dictado prisión preventiva... La razón es una intervención mía en una reunión interna del movimiento político de la revolución ciudadana en octubre del año pasado”.



“Estoy en otro territorio”, agregó el también exministro de Defensa de Correa. Su partida se produjo el miércoles 17, cuatro días después de que la jueza de Latacunga Beatriz Benítez negara un pedido para que se emitiera orden de captura contra el exfuncionario, sobre quien pesa un expediente por el presunto delito de instigación.



La solicitud de arresto la había presentado la Fiscalía de Cotopaxi con base en la declaración de Patiño a CNN. Pero en su fallo, a las 21:21 del sábado 13, la jueza Benítez sostuvo que en la petición “no consta ningún impulso fiscal, no se ordena ninguna pericia para obtener el texto íntegro de las supuestas declaraciones, tampoco se ha justificado su integridad y autenticidad y no se explica la pertinencia de la detención con fines investigativos”. Entonces, desechó el pedido.



La mañana del jueves 18, después de que se conociera de la salida del país de Patiño porque no existía orden de captura en su contra y horas antes de que el juez Palomo ordenara detenerlo, la Fiscalía aseguró en un comunicado que había cumplido con los requisitos establecidos en el artículo 532 del Código Penal.



Por eso, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, anunció que pedirá al Consejo de la Judicatura que investigue a la magistrada Benítez y a la Contraloría que analice su patrimonio.

En la Corte de Latacunga hubo un fuerte resguardo policial desde la mañana de este jueves 18 de abril del 2019. Foto: COMERCIO

“Hemos querido precautelar la efectividad de las investigaciones, para que ningún caso quede en la impunidad. Sin embargo, para conseguir este fin es indispensable que haya una adecuada valoración de los requisitos que exige la Ley por parte de los jueces y que la Fiscalía aporta en cada caso”, aseguró la fiscal Diana Salazar.



El Gobierno también apuntó a la jueza. “Hay que recordar el nombre de Beatriz Benítez”, dijo la ministra María Paula Romo. Y aclaró que Patiño no tenía ningún impedimento legal para salir del país el miércoles.

Recién a las 12:45 del jueves se realizó en Latacunga la audiencia de formulación de cargos en contra del excanciller. Su abogado, Fernando Yávar, intentó frenar esta diligencia. En la mañana presentó un acción de protección. Pero la jueza de lo Civil de la Corte de Latacunga, Fátima Cedeño, negó el recurso.

Fernando Yávar (izq.), exvocal de la Judicatura, es abogado de Ricardo Patiño. Foto: EL COMERCIO

Así se instaló la audiencia y, antes de las 17:00, Flavio Palomo, juez de la Unidad Judicial Penal, dictó la prisión preventiva por supuesta instigación. Por pedido de la Fiscalía también solicitará la difusión roja a la Interpol, para que se busque al procesado internacionalmente.



El caso de instigación se ventila en Latacunga, porque fue en esa ciudad donde el 28 de octubre del 2018 Patiño llamó a una “resistencia combativa”, a tomarse las calles y las instituciones públicas, como protesta a las medidas adoptadas por el Gobierno.



“Vamos a hacer actividades que están reprimidas, vamos a prepararnos para esa represión, no vamos a dar papaya tampoco”, dijo en ese entonces. “Tenemos que acompañar a nuestro pueblo. Y no tenemos miedo. ¡Que nos cojan presos, carajo!”.



Yávar aseguró que no existe delito alguno que haya sido cometido por su defendido. “Estamos ante un caso especial, que no se hubiera repetido con una persona común”. Ahora, la defensa apelará la medida judicial adoptada.



El denunciante del exministro Patiño, Juan Carlos Machuca, dijo que espera se concrete lo más pronto posible el pedido de captura internacional. “Lo dicho (por el exfuncionario sobre la toma de las calles) constituye claramente un delito. En la década pasada por apenas hacer una mala seña, por tener un libro del Che, por protestar en la calle, por reprochar la gestión con el pito de un vehículo fueron llevados a la cárcel decenas de personas”.



Según el Código Penal (art. 541), la prisión preventiva no podrá exceder de seis meses, en los delitos sancionados con una pena privativa de libertad de hasta cinco años. Tampoco podrá exceder de un año en los delitos sancionados con una pena privativa mayor a cinco años. El delito de instigación es sancionado con cárcel de seis meses a dos años.



Según la norma penal, cuando alguien instiga públicamente a cometer un delito contra una persona o institución y no pueda ser considerada legalmente como copartícipe incurre en delito.



El registro migratorio da cuenta de que Patiño salió de Ecuador a Perú a las 18:21 del miércoles 17 de abril. Personas cercanas al excanciller dijeron no saber en dónde se encontraba. Sin embargo, EFE informó que Patiño partió rumbo a México, a las 07:05 del jueves 18, en el vuelo 049 de Aeroméxico.



Por ahora, la Fiscalía General asegura que continuarán las investigaciones.

En contexto



En el gobierno de Rafael Correa, Ricardo Patiño fue ministro de Economía, de Relaciones Exteriores y de Defensa. Cuando fue Canciller se descubrió el caso de la ‘valija diplomática’, por el envío de cocaína líquida de Quito a Milán (Italia) en el correo de la Cancillería. Los entonces legisladores opositores buscaron la destitución, pero no lo lograron.