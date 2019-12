Video del caso Carolina no aparece

LEA TAMBIÉN

Sybel Martínez, vicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos, denunció ‘irregularidades’ en el juicio por la violación y muerte de Carolina, una adolescente de 15 años.

La primera anomalía se registró durante la audiencia de juzgamiento en contra de alias ‘Careniña’, el principal sospechoso del caso. No se pudo reproducir el CD que contenía el video donde se observaba que el procesado arrojó el cuerpo de la joven en un terreno baldío. “Se usaron tres computadoras, pero el CD estaba en blanco”, dijo.



Para Fabrizzio Mena, abogado de la familia, Criminalística debe informar cómo fue el manejo de la cadena de custodia. “Aún tenemos las imágenes extraídas del video, que sirven como prueba, pero lo importante era reproducirlo ante los jueces”.



En un comunicado, la Fiscalía dijo que “el expediente está completo, no se ha extraviado ninguna evidencia” y que las fallas en la reproducción son ajenas a la entidad.



Otra anomalía, según Martínez, es que los principales testigos se han retractado en sus versiones. En un primer momento, identificaron a ‘Careniña’ como autor de la violación. “Ahora ya no quieren colaborar”, agregó.