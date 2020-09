Video registra a un pastor cuando supuestamente agrede a su pareja, en transmisión en vivo

LEA TAMBIÉN

“Estoy harto ¡Haz las cosas bien, imbécil!”, son las palabras que salen de la boca del pastor evangélico Edson Araujo al referirse a su esposa, porque la toma de su transmisión en vivo estaba chueca.

Apenas un segundo antes, él se levanta de su asiento de manera precipitada y se acerca a la cámara, donde está su esposa. El pastor sale del cuadro e, inmediatamente, se escucha un ruido.



Después de que se lo escucha insultar a su esposa, Araujo regresa a su puesto, detrás de su escritorio. Una vez que se lo ve de nuevo en cámara, dice: "Ordena bien el negocio".



Y, solo unos segundos después, como si nada hubiera pasado, el pastor continúa con su sermón: "Acepten la paz del Señor".



El clip se viralizó a través de redes sociales y usuarios especularon que el religioso había agredido físicamente a su esposa. Posteriormente, el pastor apareció en otro video intentando dar explicaciones. Su esposa estaba sentada a su lado, sin decir nada.

“Ayer estábamos cerca del horario de servicio y no teníamos la posición correcta del equipo, así que me levanté y fui a intentar arreglarlo, y luego terminé tirando otro celular que transmite himnos. Entonces, yo estaba ahí, de manera imprudente, de manera incorrecta que no podía actuar de esa manera, dirigí una palabra. Nunca tuvimos ningún tipo de problema, así que por un momento le dirigí una palabra imprudente a mi esposa".