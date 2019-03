Venta inmediata de crudo se adjudicó a Tesoro Refining

LEA TAMBIÉN

La última venta spot o inmediata de 2,16 millones de barriles de crudo Oriente, que promovió la empresa pública Petroecuador, fue adjudicada a la empresa Tesoro Refining. Esta firma planteó un premio de USD 3,99. Es decir, que se pagará este monto adicional por cada barril de petróleo entregado.

De acuerdo con los términos y condiciones del concurso, el volumen ofertado se exportará en seis cargamentos de 360 000 barriles más o menos del 5%, del producto en cada entrega



Los cargamentos se entregarán entre abril y junio del 2019, distribuidos de la siguiente manera: abril (4), mayo (1) y junio (1). La primera ventana de carga será entre el 4 y 6 de abril de 2019. Para establecer el precio se tomará en cuenta el crudo referencial para Ecuador, West Texas Intermediate (WTI).



Carlos Pérez, ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, informó este 14 de marzo del 2019 en una entrevista radial que los resultados obtenidos en este proceso responden a la realidad del mercado petrolero internacional. Actualmente, en las refinerías hay déficit en la entrega del crudo, debido entre otros factores a lo que ocurre en Venezuela.



Además, el crudo ofertado en esta venta es el que no se está procesando en la Refinería Esmeraldas, que se encuentra en un mantenimiento programado desde el 1 de marzo pasado. En promedio, son 50 000 barriles por día los que no se están refinando.



A este proceso de venta inmediata de crudo fueron invitadas 46 empresas, de estas 11 presentaron sus excusas y 10 sus ofertas.



Esta venta spot es la primera del 2019 y la sexta que se realiza durante el actual Gobierno. Esta modalidad se retomó en septiembre del 2017, luego de no participar tres años y medio en el mercado spot.