Los mercados de Quito operan con normalidad

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Las actividades comerciales en los mercados de Quito se desarrollan con normalidad desde el lunes 14 de octubre del 2019, luego de que los dirigentes indígenas y el Gobierno llegaran a un acuerdo tras las manifestaciones en contra de la eliminación del subsidio a los combustibles.

Durante los 11 días que se desarrollaron las protestas, los centros de abastos no funcionaron en toda su plenitud. Fernando Pareja, coordinador de la Agencia Distrital del Comercio, manifestó que hay un mejor abastecimiento de productos y la atención se extendió por una hora más.



Antes era desde las 07:00 hasta las 17:00, este viernes 18 de octubre es hasta las 18:00. De otro lado, el funcionario aclaró que no hubo saqueos porque se desplegó un plan de contingencia con planes de seguridad y manejo de evacuación. “Tampoco hubo desmanes. Casi se dio uno en Chiriyacu, en el sur, pero la Policía actuó oportunamente. Asimismo, la seguridad del mercado evacuó a quienes trataron de saquear”.

Indicó que durante los 11 días de protestas los mercados sí permanecieron abastecidos de alimento. “Quizás no en la cantidad que estábamos acostumbrados, pero sí había productos”.



Este Diario recorrió el Mercado Mayorista en el que trabajan 1 400 comerciantes. Su vicepresidente, José Ambuludi, manifestó que el comercio está normalizándose y se respira un aire de tranquilidad.



A su criterio, el principal inconveniente era movilizarse. Tampoco había orden al interior del recinto. “No hubo desabastecimiento, los problemas se presentaron en los productos perecibles como legumbres y frutas. No hubo escasez de esa clase de productos porque los carros estaban varados y no podían avanzar. Se echó a perder mucha comida”, manifestó el dirigente.

La venta de alimentos en el Mercado Mayorista, ubicado en el sur de Quito, se desarrolla con normalidad. Foto: Eduardo Terán/ EL COMERCIO

Carlos García, comerciante de mariscos, asegura que los precios se mantienen y no subieron. Incluso la sarta de 15 cangrejos se redujo a USD 13 y antes valía más de USD 25.