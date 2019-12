Venta de crudo a largo plazo sale a concurso en Ecuador

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La empresa pública Petroecuador vuelve a impulsar una venta de crudo a largo plazo, pero esta vez se han planteado condiciones distintas.

A diferencia de los contratos directos que se firmaron, durante el Gobierno anterior, con las compañías Petrochina, Unipec y Petrotailandia, esta vez se realizó un concurso público. Un total de 20,16 millones de barriles de crudo Oriente, por entregarse entre 2020 y 2024, se ofertaron. “Esto nos permite revalorizar el petróleo y darle transparencia”, expresó José Agusto Briones, ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables.



En esta nueva venta de largo plazo, el precio de cada barril se establecerá en función del valor fijado en los concursos de venta ‘spot’ o inmediata, que ha impulsado la petrolera estatal. A esto se sumará un premio. Es decir, un monto adicional, refirió Pablo Flores, gerente General de Petroecuador.



Por esta transacción, el Estado espera alrededor de USD 950 millones de ingresos. Los recursos se recibirán de manera progresiva en función de cada entrega de hidrocarburo.



Está previsto que el despacho del crudo Oriente se realice en 56 cargamentos. En el 2020 y 2021 está planificado que salgan cuatro cargamentos cada año. Mientras tanto, en los dos últimos años se destinarán 24 cargas cada año.



El crudo que se entregará será el que está disponible en este período, luego de honrar los otros compromisos vigentes que tiene el Ecuador.



Para participar en este nuevo proceso de venta de crudo a largo plazo, Petroecuador invitó a 51 firmas, de estas ayer nueve presentaron excusas, una no aceptó las condiciones y tres remitieron sus ofertas.



Entre las que expusieron su interés por adjudicarse el mencionado volumen de crudo se encuentran Shell Western (Estados Unidos), Trafigura (Singapur) y Mitsubishi Corporation (Japón).



Estas compañías plantearon diferenciales de entre -48 centavos por barril y 71 centavos por barril. Se espera que los resultados del concurso se hagan públicos hoy o mañana.



Para Agusto, este mecanismo de venta de petróleo a largo plazo es “saludable” si se combina con ventas en el mercado ‘spot’. “El largo plazo permite tener un buen precio y un mecanismo transaccional de vigencia y presencia del hidrocarburo ecuatoriano en el mercado internacional”.



Walter Spurrier, analista económico, mencionó que esta decisión del Gobierno de volver a la venta de crudo a largo plazo a través de un concurso público es conveniente, porque favorece a que haya competencia y así se ofrecen mejores precios.



Fernando Reyes, vicepresidente del Colegio de Ingenieros en Geología, Minas y Petróleos, agregó que -aparte de esta modalidad- el Gobierno debería analizar la opción de hacer ventas de estas características con empresas refinadoras, y no con intermediarias. Con esto, según Reyes, el país recibiría mejores propuestas económicas.



Energía recordó que en el Gobierno actual se han realizado 10 ventas ‘spot’, ocho de crudo Oriente y dos de crudo Napo. Estas han generado ingresos superiores a USD 1 409 millones para el país. De este rubro 561,2 millones se han facturado hasta octubre de 2019.



Entre 2018 y 2019, Petroecuador ha suscrito también cinco contratos de venta directa de petróleo con empresas estatales como Petróleos del Perú (Petroperú SA), Empresa Nacional del Petróleo – ENAP (Chile), Rosneft Trading SA (Rusia) y Petrojam Limited (Jamaica). En estos casos, la venta de crudo se realizó bajo condiciones de precio ‘spot’, porque los cargamentos estaban regidos bajo los diferenciales obtenidos en concursos internacionales.



En contexto

​

El Gobierno anterior impulsó entre el 2009 y el 2016 la venta de crudo a largo plazo de manera directa con firmas asiáticas a cambio de anticipos, en ciertos casos. Actualmente, existen ocho de estos convenios vigentes; finalizarán en el 2024.