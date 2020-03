Venezuela cancela vuelos provenientes de Europa y de Colombia por un mes

LEA TAMBIÉN

El presidente Nicolás Maduro ordenó este jueves 12 de marzo de 2020 la suspensión por un mes de todos los vuelos a Venezuela desde Europa y Colombia, tras declarar una “emergencia” por la pandemia de coronavirus, aunque dijo que aún no hay casos confirmados en el país petrolero.

“Hay que tomar medidas que vayan escalando hacia la protección (...). He decidido suspender hasta por un mes todos los vuelos provenientes de Europa y de Colombia”, anunció Maduro, sin dar más detalles sobre la aplicación de esa resolución, en una declaración ante la prensa en el palacio presidencial de Miraflores.



Tras declarar en “emergencia” el sistema de salud venezolano a pesar de negar que haya positivos para el nuevo coronavirus tras “decenas de pruebas” de casos sospechosos, el gobernante socialista dijo igualmente que quedan prohibidas “concentraciones públicas masivas” y actos como conciertos.



Museos y otros espacios públicos, añadió, permanecerán cerrados.



Maduro informó que contempla “la posibilidad de cierre” de las fronteras de Venezuela con sus vecinos Colombia y Brasil, pero pidió “coordinación” con los gobiernos de Iván Duque y Jair Bolsonaro, que lo desconocen como presidente en su respaldo al líder parlamentario opositor Juan Guaidó.



Pidió además al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejar sin efecto las sanciones que la Casa Blanca impuso a Venezuela y su estatal petrolera PDVSA.



“Nos cuesta el triple” comprar las pruebas diagnósticas debido a las restricciones financieras, denunció Maduro. “Que levante todas las sanciones injustas e ilegales”, continuó.



“Aquí en Venezuela hemos tomado todas las medidas preventivas para detectar la llegada del virus (...), pero siendo una pandemia (...) hay que ser objetivos y tener los pies sobre la tierra y saber que en cualquier momento el coronavirus podría entrar a nuestro país”, expresó el mandatario.



Aunque Venezuela ha sufrido un masivo éxodo de aerolíneas internacionales por multimillonarias deudas estatales, empresas como Air France, Iberia y Turkish Airlines mantienen vuelos hacia destinos como París, Madrid y Estambul, mientras que otras como Wingo ofrecen servicio hacia Bogotá.



Voceros del gremio médico venezolano advierten que el sistema de salud, colapsado por la crisis económica, no cuenta con condiciones para controlar un eventual brote de coronavirus.



“No estamos preparados”, dijo este jueves 12 de marzo de 2020 Huníades Urbina, miembro de la Academia Nacional de Medicina, quien denuncia una escasez de 50% de material médico-quirúrgico en centros hospitalarios.



Ello, asegura Urbina, incluye “ material de prevención ” como mascarillas.



El gobierno de Venezuela no entrega reportes epidemiológicos desde 2016, una opacidad que según especialistas podría afectar las políticas públicas contra el coronavirus.