Más de 2 600 ciudadanos de Venezuela han pasado de Ecuador a Perú hasta el mediodía de este viernes 14 de junio

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Una ligera llovizna no fue impedimento para que decenas de migrantes de Venezuela cumplieran la mañana de este viernes 14 de junio del 2019 con los trámites para ingresar sin una visa a territorio peruano.

Bajo carpas, cubiertos con abrigos o plásticos cientos de personas hicieron cola para recibir una vacuna, atención médica, iniciar el trámite de refugio o simplemente sellar sus pasaportes en el Centro Binacional de Atención Fronteriza (Cebaf), ubicado en el departamento peruano de Tumbes, en el límite con Ecuador.



Este escenario se registra antes de que entre en vigencia la nueva reglamentación del Gobierno de Perú que desde esta medianoche (15 de junio) pedirá entre sus requisitos un pasaporte vigente y una visa humanitaria para entrar a su Nación.



La afluencia fue evidente. Según Roxana del Águila, superintendenta de Migraciones del vecino país hasta las 11:30 de hoy han ingresado 2 600 ciudadanos venezolanos, cifra que se suma a las 16 082 que pasaron entre el lunes y jueves pasados.



Para brindar una atención eficaz, se incrementó de 11 a 30 los puntos de atención migratoria. Explicó que se prevé hasta el final del día una población total de 6 000 a 7 000 ciudadanos como sucedió el 31 de octubre del 2018, día en el que terminó el plazo para acceder a un Permiso Temporal de Permanencia.

Según las autoridades peruanas, hasta las 11:30 de este viernes 14 de junio ingresaron al Perú 2 600 ciudadanos de Venezuela. Foto: Mario Faustos / EL COMERCIO

"Tenemos un drama con los menores de edad, por eso el Estado peruano ha aplicado medidas de vulnerabilidad y se adoptó un módulo especial para ellos, para que accedan al Perú con más facilidad", dijo.



Varios de los migrantes llegaron en buses directamente desde Rumichaca. Ellos fueron desembarcados a las 07:00 en la Cebaf ubicado en Huaquillas, en el lado ecuatoriano. Ahí no hubo mayor movimiento y los extranjeros desde ahí se movilizaron en taxis e incluso a pie. Entre ambos Cebaf hay una distancia de 4 km aproximadamente.



Uno de ellos fue Mario Rodríguez. Él contó que había abordado un bus de la Prefectura de Pichincha la noche de ayer (jueves 13 de junio del 2019) y que esta mañana llegó a Huaquillas. Desde ahí pagó una carrera de USD 5 hasta el Cebaf en el área peruana para continuar el viaje.



Otros, en cambio, no tuvieron dinero para costear el taxi. Luis Sánchez caminó desde Huaquillas, el tramo le tomó 40 minutos aproximadamente.

Otros migrantes, en cambio, contaron que decidieron cambiar de urgencia su domicilio desde Ecuador o Colombia porque no les quedó claro si para usar a Perú como tránsito habrá que tramitar la visa humanitaria.



Del Águila confirmó que a partir de la primera hora del 15 de junio se pedirá la visa y reiteró que es un tema enfocado en la seguridad "Cuando se solicita una visa humanitaria en el lugar del país, se está diciendo tráeme los antecedentes de tu país, que tu no eres una persona para el Estado peruano".



De acuerdo con la Cancillería peruana, la visa humanitaria podrá ser tramitado en los consulados de Perú en Caracas y Puerto Ordaz (Venezuela). De manera excepcional en Bogotá, Medellín y Leticia (Colombia); y en Cuenca, Guayaquil, Quito, Machala y Loja (Ecuador).